Ці смартфони всіх здивують: які гаджети ще готуються до виходу у 2025 році (фото)

Головною презентацією вересня стане вже підтверджений випуск нової лінійки iPhone 17. Але на цьому прем'єри не закінчуються — у гру вступають багато китайських брендів.

Лідером перегонів уже вважається компанія Xiaomi, зазначає gizmochina.com. Але й інші виробники не відстають — нові смартфони обіцяють випустити Honor, OnePlus, Oppo. Видання перераховує новинки, які користувачі побачать до кінця 2025 року.

Xiaomi 16

Ця китайська компанія знову стане першою в черзі на чипсет нового покоління від Qualcomm. Припускають, що Xiaomi 16 і 16 Pro дебютують зі Snapdragon 8 Elite 2.

Xiaomi 16 (рендер) Фото: gizmochina.com

Ще модель Xiaomi 16 Pro буде оснащена 6,8-дюймовим плоским OLED-дисплеєм LTPO з роздільною здатністю 2K.

Що стосується системи камер, то вона може отримати потрійну 50-мегапіксельну камеру з основним сенсором SmartSens 590. Також буде 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом для селфі.

Новий смартфон вийде з акумулятором ємністю 7500 мАг і зарядкою потужністю 100 Вт. Цікаво, що стандартна модель Xiaomi 16 майже не відрізнятиметься від просунутої.

Oppo Find X9

Це ще одна лінійка флагманських смартфонів, яка вийде наприкінці 2025 року. Find X9 і X9 Pro стануть першими смартфонами, оснащеними чипом MediaTek Dimensity 9500, а працюватимуть вони з ColorOS 16 на базі Android 16.

Телефон Oppo Find X9 Pro Фото: Tom's Guide

Find X9 оснастять 6,59-дюймовим плоским OLED-екраном LTPO з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц.

Про модель Find X9 Pro відомо, що у неї буде батарея ємністю 7500 мАг і 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K. На задній панелі Oppo, ймовірно, розмістить 200-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив Samsung HP5, а також 50-мегапіксельний основний об'єктив Sony LYT-828 і 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Vivo X300

Випуск цієї лінійки заплановано на жовтень. Діагональ дисплея нового смартфона становитиме 6,3 дюйма у стандартної моделі і 6,8 дюйма — у моделі Pro. Камери цієї серії будуть оснащені новим покриттям Zeiss для поліпшення оптичних характеристик.

Телефон Vivo X300 Фото: gizmochina.com

Телефони працюватимуть під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16, а ємність з батарей варіюватиметься в діапазоні 6500-6375 мАг.

Honor Magic 8

Поки що про цей смартфон відомо менше, ніж про інші (ще навіть не було якісних рендерів). Однак уже зрозуміло, що і Magic 8, і Magic 8 Pro працюватимуть на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Базова модель може отримати дисплей діагоналлю 6,6 дюйма, а просунута — AMOLED-панель розміром 6,7 дюйма.

Батарея, найімовірніше, буде ємністю 7000 мАг, телефон підтримуватиме дротову зарядку потужністю 90 Вт, бездротову зарядку та ультразвукові сканери відбитків пальців.

OnePlus 15

Новий телефон OnePlus 15 буде оснащений 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм LTPO виробництва BOE з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц.

Він працюватиме на чипі Snapdragon 8 Elite 2, отримає акумулятор ємністю близько 7000 мА-год і підтримку дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Телефон OnePlus 15 Фото: gizmochina.com

Очікують, що цього року дещо зміниться і дизайн смартфона OnePlus. На відміну від круглого модуля камери попередніх моделей, OnePlus 15 може отримати квадратний корпус у лівому верхньому кутку.

Нагадаємо, раніше китайська компанія Honor представила свій новий складаний смартфон Magic V5. Він був заявлений як найтонший у світі, — однак технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.

Ще Фокус писав, що гаджети Honor потрапили в число найпопулярніших брендів смартфонів у Європі. У списку опинилися й інші відомі китайські компанії — Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.