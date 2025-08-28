Samsung Galaxy или Motorola Razr: какой складной смартфон покорил и экспертов, и пользователей

Складные смартфоны все увереннее чувствуют себя рядом с обычными и почти сравнялись с ними и по цене, и по функционалу. Поэтому пользователя может озадачить вопрос – какая из популярных «раскладушек» лучше.

Среди складных телефонов особенно выделяются две модели – Galaxy Z Fold 7 от Samsung и Razr Ultra (2025) от Motorola, пишет androidauthority.com. Эксперты издания решили сравнить эти флагманские смартфоны.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащен 8-дюймовым OLED-дисплеем, 200-мегапиксельной камерой, чипсетом Snapdragon 8 Elite for Galaxy и аккумулятором емкостью 4400 мАч.

Он поддерживает искусственный интеллект Galaxy AI и уже заработал репутацию одного из лучших складных смартфонов на рынке.

Телефон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Прежде всего специалисты хвалят большой внутренний экран – это четкая и плавная 8-дюймовая панель Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 2184 x 1968 и частотой обновления 120 Гц. Есть и небольшой внешний дисплей, который можно использовать для более быстрых действий на ходу.

Но все-таки ради дизайна пришлось пожертвовать выносливостью – батарея слабовата, а зарядка мощностью 25 Вт (проводная) или 15 Вт (беспроводная) довольно медленная.

Motorola Razr Ultra (2025)

Его часто называют конкурентом Galaxy Z Fold 7, а кое-кто даже утверждает, что Motorola Razr Ultra вообще лучше Samsung. Например, у этого складного смартфона есть топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти.

Телефон Motorola Razr Ultra (2025) Фото: androidauthority.com

Дисплей тоже впечатляет: его диагональ – 7 дюймов, а разрешение – 2912 x 1224. Частота обновления достигает 165 Гц. Есть и внешний 4-дюймовый дисплей для быстрых задач.

И, в отличие от Galaxy Z Fold 7, телефон Motorola Razr Ultra на своей батарее емкостью 4700 мАч работает достаточно долго, а заряжается – быстро. Мощность его зарядки составляет 68 Вт, беспроводной – 30 Вт.

