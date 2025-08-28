Samsung Galaxy чи Motorola Razr: який складаний смартфон підкорив і експертів, і користувачів

Складні смартфони все впевненіше почуваються поруч зі звичайними і майже зрівнялися з ними і за ціною, і за функціоналом. Тому користувача може спантеличити питання — яка з популярних "розкладачок" краща.

Серед складних телефонів особливо виділяються дві моделі — Galaxy Z Fold 7 від Samsung і Razr Ultra (2025) від Motorola, пише androidauthority.com. Експерти видання вирішили порівняти ці флагманські смартфони.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Складаний Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащений 8-дюймовим OLED-дисплеєм, 200-мегапіксельною камерою, чипсетом Snapdragon 8 Elite for Galaxy і акумулятором ємністю 4400 мАг.

Він підтримує штучний інтелект Galaxy AI і вже заробив репутацію одного з найкращих складних смартфонів на ринку.

Телефон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: androidauthority.com

Насамперед фахівці хвалять великий внутрішній екран — це чітка і плавна 8-дюймова панель Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 2184 x 1968 і частотою оновлення 120 Гц. Є і невеликий зовнішній дисплей, який можна використовувати для більш швидких дій на ходу.

Але все-таки заради дизайну довелося пожертвувати витривалістю — батарея слабенька, а зарядка потужністю 25 Вт (дротова) або 15 Вт (бездротова) доволі повільна.

Motorola Razr Ultra (2025)

Його часто називають конкурентом Galaxy Z Fold 7, а дехто навіть стверджує, що Motorola Razr Ultra взагалі кращий за Samsung. Наприклад, у цього складного смартфона є топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite і 16 ГБ оперативної пам'яті.

Телефон Motorola Razr Ultra (2025) Фото: androidauthority.com

Дисплей теж вражає: його діагональ — 7 дюймів, а роздільна здатність — 2912 x 1224. Частота оновлення сягає 165 Гц. Є і зовнішній 4-дюймовий дисплей для швидких завдань.

І, на відміну від Galaxy Z Fold 7, телефон Motorola Razr Ultra на своїй батареї ємністю 4700 мАг працює досить довго, а заряджається — швидко. Потужність його зарядки становить 68 Вт, бездротової — 30 Вт.

Раніше стало відомо, які смартфони можна купити замість Samsung Galaxy Z Flip 7. Тоді в списку фаворитів називалася якраз модель Motorola Razr (2025), тож вона виграла і в іншого складного смартфона Samsung.

Також смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг теж називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.