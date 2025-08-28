Какой роутер лучше для дома: эксперты пояснили, чем отличается Mesh-система от обычного Wi-Fi

Домашний интернет давно уже стал неотъемлемой част жизни, особенно в условиях, когда люди все чаще работают дистанционно, а не в офисе. Казалось бы, установить дома роутер – не очень сложная задача. Но тут есть несколько важных моментов.

Многое зависит от того, как устроен ваш дом и какой тип соединения вам нужен, пишет zdnet.com. Если у вас стандартное жилище со стандартным покрытием, подойдет и обычный. Wi-Fi-роутер. Если помещение большое, а покрытие неравномерное, вам будет нужно ячеистое Mesh-соединение, которое усиливает сигнал.

Эксперты назвали условия, при которых понадобятся разные типы интернет-соединения. Традиционный Wi-Fi-роутер лучше брать, если:

У вас ограниченный бюджет. Стандартные маршрутизаторы, как правило, гораздо дешевле, чем устройства для ячеистых сетей.

Вам нужна высокая скорость. Например, геймерам и стримерам лучше использовать проводные Ethernet-соединения и традиционные маршрутизаторы, так как они будут работать быстрее и стабильнее беспроводных.

Вам нужно простое устройство. Обычный роутер можно довольно быстро настроить самому, а с ячеистой сетью придется повозиться.

Условия, при которых лучше поставить Mesh-систему:

У вас дома неравномерное покрытие. Главное преимущество такой сети – это как раз расширенное покрытие, в котором не будет «мертвых зон».

Вам нужно надежное соединение. Так как ваше устройство будет подключаться к ближайшему спутниковому узлу, а не к центральной точке доступа, у вас будет меньше проблем с подключением.

Есть необходимость в дополнительных элементах управления. После активации Mesh-сети многие поставщики позволяют клиентам управлять ею через мобильное приложение. Так можно отслеживать сетевой трафик, запускать перезагрузку или даже полное отключение интернета. Некоторые Mesh-сети совместимы с голосовыми помощниками. Но учтите, что на первую настройку ячеистой сети у вас может уйти много времени.

