Який роутер краще для дому: експерти пояснили, чим відрізняється Mesh-система від звичайного Wi-Fi

Домашній інтернет давно вже став невід'ємною частиною життя, особливо в умовах, коли люди все частіше працюють дистанційно, а не в офісі. Здавалося б, встановити вдома роутер — не дуже складне завдання. Але тут є кілька важливих моментів.

Related video

Багато що залежить від того, як влаштований ваш будинок і який тип з'єднання вам потрібен, пише zdnet.com. Якщо у вас стандартне житло зі стандартним покриттям, підійде і звичайний. Wi-Fi-роутер. Якщо приміщення велике, а покриття нерівномірне, вам знадобиться комірчасте Mesh-з'єднання, яке підсилює сигнал.

Експерти назвали умови, за яких знадобляться різні типи інтернет-з'єднання. Традиційний Wi-Fi-роутер краще брати, якщо:

У вас обмежений бюджет. Стандартні маршрутизатори, як правило, набагато дешевші, ніж пристрої для комірчастих мереж.

Вам потрібна висока швидкість. Наприклад, геймерам і стримерам краще використовувати дротові Ethernet-з'єднання і традиційні маршрутизатори, оскільки вони працюватимуть швидше і стабільніше за бездротові.

Вам потрібен простий пристрій. Звичайний роутер можна досить швидко налаштувати самому, а з комірчастою мережею доведеться повозитися.

Умови, за яких краще поставити Mesh-систему:

У вас вдома нерівномірне покриття. Головна перевага такої мережі — це якраз розширене покриття, в якому не буде "мертвих зон".

Вам потрібне надійне з'єднання. Оскільки ваш пристрій буде підключатися до найближчого супутникового вузла, а не до центральної точки доступу, у вас буде менше проблем з підключенням.

Є необхідність у додаткових елементах управління. Після активації Mesh-мережі багато постачальників дозволяють клієнтам керувати нею через мобільний застосунок. Так можна відстежувати мережевий трафік, запускати перезавантаження або навіть повне вимкнення інтернету. Деякі Mesh-мережі сумісні з голосовими помічниками. Але врахуйте, що на перше налаштування комірчастої мережі у вас може піти багато часу.

Раніше стало відомо, що новий месенджер може працювати без інтернету і не блокуватися. Тоді йшлося про сервіс обміну повідомленнями BitChat, творцем якого став колишній співзасновник соцмережі X (раніше Twitter) Джек Дорсі.

Також повідомлялося, що деякі просунуті смартфони Xiaomi отримають функцію підтримки супутникового зв'язку. Вона з'явиться на кількох лінійках телефонів Xiaomi, зокрема на нових складних смартфонах Mix Flip 3 і Redmi Note 15 Pro+.