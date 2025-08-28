Если телефон Android потерялся: новая функция поможет его опознать

На смартфонах Android экран будет показывать оповещение, если гаджет утерян или украден и заблокирован. Новую функцию запустила компания Google.

Еще весной Google переименовала приложение, позволяющее отслеживать и находить телефон, напоминает androidauthority.com. Раньше оно называлось Find My Device, а теперь – Find Hub.

Постепенно Google внедряла новые функции, включая спутниковое отслеживание, в Find Hub с новыми телефонами серии Pixel 10. Она тестировала также новый дизайн и новые визуальные эффекты.

Эксперты, среди прочего, обнаружили новый пробный интерфейс, который появляется, когда телефон отмечен как утерянный. Эти изменения, по-видимому, не связаны с самим приложением Find Hub, а появились после обновления Сервисов Google Play до версии 25.34.32.

Экран блокировки (скриншот) Фото: androidauthority.com

Экран, появляющийся при отмечании телефона как утерянного, блокирует интерфейс и отображает контактную информацию владельца вместо стандартного экрана блокировки.

В частности, сообщается, что телефон утерян или украден, с помощью нового текста, расположенного по центру. В отличие от прежней надписи «Заблокировано Find Hub», на новом экране используется более крупный и жирный шрифт, а также новый текст «Этот телефон утерян» прямо над именем владельца.

Под именем владельца расположены кнопки, позволяющие позвонить ему, связаться со службами экстренной помощи или разблокировать телефон, если вы сами и являетесь владельцем (и знаете PIN-код). Если же хозяин смартфона не указал контактный номер при блокировке, отображаются только две кнопки – для разблокировки и вызова помощи.

Правда, пока неясно, когда именно эти новшества заработают полноценно. Эксперты обращают внимание, что с этим могут быть сложности, так как после редизайна некоторые приложения Google стали работать некорректно.

Ранее е стало известно, что Google сильно усложнит загрузку сторонних приложений уже со следующего года. Компания собирается более строго проверять разработчиков приложений и сравнивает это с проверками в аэропорту.

Также Фокус сообщал, что из-за не очень надежного менеджера паролей Google смартфоны Android проигрывают iPhone, у которых с безопасностью дело обстоит намного лучше.