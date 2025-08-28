Якщо телефон Android загубився: нова функція допоможе його впізнати

На смартфонах Android екран показуватиме сповіщення, якщо гаджет загублений або вкрадений і заблокований. Нову функцію запустила компанія Google.

Ще навесні Google перейменувала застосунок, що дає змогу відстежувати і знаходити телефон, нагадує androidauthority.com. Раніше він називався Find My Device, а тепер — Find Hub.

Поступово Google впроваджувала нові функції, включно із супутниковим відстеженням, у Find Hub з новими телефонами серії Pixel 10. Вона тестувала також новий дизайн і нові візуальні ефекти.

Експерти, серед іншого, виявили новий пробний інтерфейс, який з'являється, коли телефон позначено як загублений. Ці зміни, мабуть, не пов'язані з самим додатком Find Hub, а з'явилися після оновлення Сервісів Google Play до версії 25.34.32.

Екран блокування (скріншот) Фото: androidauthority.com

Екран, що з'являється під час відмічання телефону як загубленого, блокує інтерфейс і відображає контактну інформацію власника замість стандартного екрана блокування.

Зокрема, повідомляється, що телефон загублений або вкрадений, за допомогою нового тексту, розташованого по центру. На відміну від колишнього напису "Заблоковано Find Hub", на новому екрані використовується більший і жирніший шрифт, а також новий текст "Цей телефон загублено" прямо над ім'ям власника.

Під ім'ям власника розташовані кнопки, що дають змогу зателефонувати йому, зв'язатися зі службами екстреної допомоги або розблокувати телефон, якщо ви самі і є власником (і знаєте PIN-код). Якщо ж господар смартфона не вказав контактний номер під час блокування, відображаються тільки дві кнопки — для розблокування і виклику допомоги.

Щоправда, поки неясно, коли саме ці нововведення запрацюють повноцінно. Експерти звертають увагу, що з цим можуть бути складнощі, оскільки після редизайну деякі додатки Google стали працювати некоректно.

Раніше стало відомо, що Google сильно ускладнить завантаження сторонніх додатків уже з наступного року. Компанія збирається суворіше перевіряти розробників додатків і порівнює це з перевірками в аеропорту.

Також Фокус повідомляв, що через не надто надійного менеджера паролів Google смартфони Android програють iPhone, у яких з безпекою справи йдуть набагато краще.