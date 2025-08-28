На любой вкус и бюджет: названы лучшие планшеты для тех, кто любит Android (фото)

В споре между поклонниками гаджетов Apple и фанатами Android едва ли можно определить победителя. Но если вы точно не хотите iPad в качестве планшета, вы вполне можете выбрать что-то из линейки Samsung.

Южнокорейская компания Samsung выпускает планшеты для любых задач и бюджетов, пишет zdnet.com. Эксперты издания назвали лучшие гаджеты в разных ценовых категориях.

Galaxy Tab S10 Ultra

Этот планшет эксперты признали лучшим в целом. Он оснащен 14,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, работает под управлением ОС Android 14, а в комплект входит стилус Samsung S Pen.

Планшет Galaxy Tab S10 Ultra Фото: Reddit

Базовая модель получила 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также карту microSD для расширения хранилища до 1 ТБ – этого хватит для большинства пользователей.

Есть и новые возможности искусственного интеллекта Galaxy AI – все благодаря процессору MediaTek Dimensity 9300+.

Galaxy Tab S10 Plus

По мнению специалистов, лучший планшет Samsung среднего класса. Хотя цена ниже, но характеристики почти такие же, как у флагманского S10 Ultra. Разве что экран немного меньше.

Планшет Galaxy Tab S10 Plus Фото: androidcentral.com

Тут в комплекте тоже идет стилус Samsung S Pen и тоже есть поддержка ИИ. Спектр функций очень широкий – есть и мгновенный перевод, и помощник по рукописному вводу, и создание набросков (кстати, очень удобно благодаря стилусу).

Galaxy Tab S6 Lite

Такой планшет подойдет тем, кто хочет сэкономить. Отлично служит для работы, повседневных развлечений и прочего – и тоже идет в комплекте с фирменным стилусом.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite Фото: cnet.com

Планшет поддерживает расширение хранилища до 1 ТБ с помощью карты microSD. Правда, новейших функций Galaxy AI у бюджетной модели не будет.

