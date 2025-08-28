На будь-який смак і бюджет: названо найкращі планшети для тих, хто любить Android (фото)

У суперечці між шанувальниками гаджетів Apple і фанатами Android навряд чи можна визначити переможця. Але якщо ви точно не хочете iPad як планшет, ви цілком можете вибрати щось із лінійки Samsung.

Південнокорейська компанія Samsung випускає планшети для будь-яких завдань і бюджетів, пише zdnet.com. Експерти видання назвали найкращі гаджети в різних цінових категоріях.

Galaxy Tab S10 Ultra

Цей планшет експерти визнали найкращим загалом. Він оснащений 14,6-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, працює під управлінням ОС Android 14, а в комплект входить стилус Samsung S Pen.

Планшет Galaxy Tab S10 Ultra Фото: Reddit

Базова модель отримала 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, а також карту microSD для розширення сховища до 1 ТБ — цього вистачить для більшості користувачів.

Є й нові можливості штучного інтелекту Galaxy AI — усе завдяки процесору MediaTek Dimensity 9300+.

Galaxy Tab S10 Plus

На думку фахівців, найкращий планшет Samsung середнього класу. Хоча ціна нижча, але характеристики майже такі ж, як у флагманського S10 Ultra. Хіба що екран трохи менший.

Планшет Galaxy Tab S10 Plus Фото: androidcentral.com

Тут у комплекті теж йде стилус Samsung S Pen і теж є підтримка ШІ. Спектр функцій дуже широкий — є і миттєвий переклад, і помічник з рукописного введення, і створення начерків (до речі, дуже зручно завдяки стилусу).

Galaxy Tab S6 Lite

Такий планшет підійде тим, хто хоче заощадити. Відмінно служить для роботи, повсякденних розваг та іншого — і теж йде в комплекті з фірмовим стилусом.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite Фото: cnet.com

Планшет підтримує розширення сховища до 1 ТБ за допомогою карти microSD. Щоправда, новітніх функцій Galaxy AI у бюджетної моделі не буде.

