Мессенджер WhatsApp разрешит ИИ исправлять сообщения: как это будет работать

Популярный мессенджер WhatsApp предлагает новую функцию искусственного интеллекта для улучшения написания пользовательских сообщений.

Функция так и называется – Writing Help, пишет androidpolice.com. Благодаря технологии Meta Private Processing искусственный интеллект WhatsApp может корректировать тон письма, делая его более официальным или, наоборот, более неформальным.

Разумеется, пользователи сразу забеспокоились насчет конфиденциальности. Но компания Meta заверяет, что никто из посторонних не сможет прочитать личные сообщения, и обработка Private Processing никак не повредит безопасности.

Как отмечает издание, Writing Help – это по сути версия инструмента Writer Tools от Meta, работающая в WhatsApp. Пока что Meta запускает Writing Help для пользователей WhatsApp в США и «нескольких других странах». Это логично, поскольку пока что новая функция доступна только на английском языке. В дальнейшем компания обещает расширить и географию распространения функции, и языковый запас.

У функции будет своя маркировка: если Writing Help доступна для вашей учетной записи, то в поле ввода текста будет отображаться значок карандаша. Причем значок будет отображаться и в приватных, и в групповых чатах.

Отмечается, что большинство Android-смартфонов, особенно модели среднего класса, не предлагают такие функции Writer Tools, какие есть на iPhone. Так что внедрение этой функции непосредственно в WhatsApp делает ее более доступной – ведь становится неважно, какой смартфон вы используете, главное, чтобы был WhatsApp.

Надо учесть, что по умолчанию эта функция в WhatsApp отключена, и ее придется включить самому, если вам нужны инструменты Meta AI.

Ранее Фокус сообщал, что пользователи жалуются на WhatsApp из-за очередного обновления. В мессенджере появилась голосовая почта, которая и так-то не была очень популярным сервисом, и люди говорят, что о таких новшествах «никто не просил».

И это уже не первый подобный случай. Также стало известно, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция, – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».