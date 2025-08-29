Месенджер WhatsApp дозволить ШІ виправляти повідомлення: як це працюватиме

Популярний месенджер WhatsApp пропонує нову функцію штучного інтелекту для поліпшення написання користувацьких повідомлень.

Функція так і називається — Writing Help, пише androidpolice.com. Завдяки технології Meta Private Processing штучний інтелект WhatsApp може коригувати тон листа, роблячи його більш офіційним або, навпаки, більш неформальним.

Зрозуміло, користувачі відразу занепокоїлися щодо конфіденційності. Але компанія Meta запевняє, що ніхто зі сторонніх не зможе прочитати особисті повідомлення, і обробка Private Processing ніяк не зашкодить безпеці.

Як зазначає видання, Writing Help — це, по суті, версія інструменту Writer Tools від Meta, що працює у WhatsApp. Поки що Meta запускає Writing Help для користувачів WhatsApp у США і "кількох інших країнах". Це логічно, оскільки поки що нова функція доступна тільки англійською мовою. Надалі компанія обіцяє розширити і географію поширення функції, і мовний запас.

У функції буде своє маркування: якщо Writing Help доступна для вашого облікового запису, то в полі введення тексту відображатиметься значок олівця. Причому значок відображатиметься і в приватних, і в групових чатах.

Зазначається, що більшість Android-смартфонів, особливо моделі середнього класу, не пропонують такі функції Writer Tools, які є на iPhone. Тож впровадження цієї функції безпосередньо у WhatsApp робить її більш доступною — адже стає неважливо, який смартфон ви використовуєте, головне, щоб був WhatsApp.

Треба врахувати, що за замовчуванням ця функція у WhatsApp відключена, і її доведеться ввімкнути самому, якщо вам потрібні інструменти Meta AI.

