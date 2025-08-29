На рынке появился новый флагманский смартфон-раскладушка: что о нем известно

Обычно китайские Android-смартфоны, несмотря на свои мощные батареи и передовые технологии, не становятся суперпопулярными за пределами Китая. Но есть и исключения и, похоже, компанию Xiaomi намерен составить бренд Honor.

Related video

Новейший складной смартфон Magic V5 в форме книжки после релиза на родине вышел и на европейский рынок, пишет androidpolice.com. Телефон уже успел оказаться предметом дискуссий: в Honor заявляли, что Magic V5 – самый тонкий складной смартфон на рынке, но по факту лидером все еще остается Galaxy Z Fold 7 от Samsung. Впрочем, как отмечает издание, Magic V5 в любом случае действительно очень тонкий: 4,2 мм в раскрытом состоянии и 9,39 мм – в сложенном, и разница со смартфоном Samsung почти незаметна.

Мощная батарея

Magic V5 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5820 мА·ч, и это самый сильный показатель для категории складных смартфонов.

Сами производители утверждали, что их телефон может транслировать YouTube на внутреннем экране около 14 с половиной часов. Но тут надо сделать поправку на лабораторные условия – все-таи в реальной жизни показатели могут отличаться.

Дисплей и камеры

Также Magic V5 снабдили 7,95-дюймовым гибким внутренним OLED-дисплеем и 6,43-дюймовым внешним дисплеем. Оба экрана работают с частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит. Телефон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite с вариантами объема встроенной памяти до 1 ТБ и оперативной памяти до 16 ГБ.

Honor Magic V5 впечатляет и своими камерами. Тут есть широкоугольный объектив 50 МП, перископический телеобъектив 64 МП и сверхширокоугольный объектив 50 МП.

Кроме того, новый складной смартфон интеллектуальными функциями, такими как улучшенный портрет с ИИ, портрет Harcourt и суперзум с ИИ. На фронтальной панели расположены две селфи-камеры по 20 МП каждая.

Напомним, что в июле 2025 года китайская компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, – хотя технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.

Также Фокус писал, что смартфон Honor Magic V5 установил мировой рекорд Гиннеса, выдержав на себе холодильник весом в 104 кг. Шарнир устройства оказался способен выдержать даже настолько серьезные нагрузки.