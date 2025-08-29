На ринку з'явився новий флагманський смартфон-розкладачка: що про нього відомо

Зазвичай китайські Android-смартфони, попри свої потужні батареї та передові технології, не стають суперпопулярними за межами Китаю. Але є й винятки і, схоже, компанію Xiaomi має намір скласти бренд Honor.

Новітній складаний смартфон Magic V5 у формі книжки після релізу на батьківщині вийшов і на європейський ринок, пише androidpolice.com. Телефон уже встиг стати предметом дискусій: у Honor заявляли, що Magic V5 — найтонший складаний смартфон на ринку, але за фактом лідером все ще залишається Galaxy Z Fold 7 від Samsung. Утім, як зазначає видання, Magic V5 у будь-якому разі дійсно дуже тонкий: 4,2 мм у розкритому стані та 9,39 мм — у складеному, і різниця зі смартфоном Samsung майже непомітна.

Потужна батарея

Magic V5 оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 5820 мА-год, і це найсильніший показник для категорії складних смартфонів.

Самі виробники стверджували, що їхній телефон може транслювати YouTube на внутрішньому екрані близько 14 з половиною годин. Але тут треба зробити поправку на лабораторні умови — все-таї в реальному житті показники можуть відрізнятися.

Дисплей і камери

Також Magic V5 забезпечили 7,95-дюймовим гнучким внутрішнім OLED-дисплеєм і 6,43-дюймовим зовнішнім дисплеєм. Обидва екрани працюють із частотою 120 Гц і яскравістю до 5000 ніт. Телефон працює на процесорі Snapdragon 8 Elite з варіантами об'єму вбудованої пам'яті до 1 ТБ і оперативної пам'яті до 16 ГБ.

Honor Magic V5 вражає і своїми камерами. Тут є ширококутний об'єктив 50 МП, перископічний телеоб'єктив 64 МП і надширококутний об'єктив 50 МП.

Крім того, новий складаний смартфон наділений інтелектуальними функціями, такими як покращений портрет з ШІ, портрет Harcourt і суперзум з ШІ. На фронтальній панелі розташовані дві селфі-камери по 20 МП кожна.

Нагадаємо, що в липні 2025 року китайська компанія Honor представила новий складаний смартфон Magic V5. Вона стверджувала, що він найтонший у світі, — хоча технічно це виявилося не зовсім так. Насправді телефон можна було б назвати найтоншим, якщо не брати до уваги масивного виступу його камери.

Також Фокус писав, що смартфон Honor Magic V5 встановив світовий рекорд Гіннеса, витримавши на собі холодильник вагою 104 кг. Шарнір пристрою виявився здатний витримати навіть настільки серйозні навантаження.