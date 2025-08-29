Эксперты назвали лучший ноутбук для работы и развлечений – и это не MacBook (видео)

Если вы хотите себе действительно хороший ноутбук, который подойдет для разных видов деятельности и будет работать быстро, – то не обязательно тратиться на MacBook. Гаджеты Apple, конечно, хороши, но это не единственный достойный выбор.

Можно присмотреться к более бюджетным моделям Lenovo, пишет zdnet.com. Модель IdeaPad Slim 3i – это вообще универсальный ноутбук, который подойдет и для работы, и для учебы, и для игр, и при этом он оснащен полноразмерной клавиатурой (что нечасто встречается у 15-дюймовых моделей).

Часто пользователей настораживает слишком низкая, по их мнению, цена – мол, в таком случае ноутбук может быть недостаточно хорош. Но в случае с IdeaPad Slim 3i волноваться не о чем. Этот ноутбук снабдили процессором Intel Core Ultra 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5600, твердотельным накопителем M.2 QLC объемом 1 ТБ, а встроенной видеокарты Intel достаточно для повседневных задач и легких игр.

Есть два слота USB-A, один USB-C с питанием, HDMI, картридер и разъем для наушников. Между прочим, на наличие картридера специалисты обращают особое внимание: сам ноутбук не слишком ориентирован на работу с большими видеофайлами, но он предоставляет пользователю новые возможности.

Еще один плюс – уже упомянутая полноразмерная клавиатура. Особенно это должны оценить те, кому нужен доступ к цифровому блоку и кому нравится фирменный дизайн Lenovo. Еще одна приятная мелочь – большой резиновый стопор на дне, благодаря которому ноутбук очень устойчив на любой поверхности.

Как уже было отмечено, IdeaPad Slim 3i в целом подойдет для игр, но лучше на запускать на нем что-то очень энергозатратное. Процессор годится для несложных игр, а также для облачного гейминга через Nvidia GeForce Now.

Единственное замечание – это аккумулятор ноутбука. В целом он неплох, но заметно уступает не только MacBook Air M2, но и соизмеримому с ним Asus Zenbook A14.

