Експерти назвали найкращий ноутбук для роботи та розваг — і це не MacBook (відео)

Якщо ви хочете собі справді гарний ноутбук, який підійде для різних видів діяльності та працюватиме швидко, — то не обов'язково витрачатися на MacBook. Гаджети Apple, звісно, хороші, але це не єдиний гідний вибір.

Можна придивитися до більш бюджетних моделей Lenovo, пише zdnet.com. Модель IdeaPad Slim 3i — це взагалі універсальний ноутбук, який підійде і для роботи, і для навчання, і для ігор, і при цьому він оснащений повнорозмірною клавіатурою (що нечасто зустрічається в 15-дюймових моделей).

Часто користувачів насторожує занадто низька, на їхню думку, ціна — мовляв, у такому разі ноутбук може бути недостатньо хороший. Але у випадку з IdeaPad Slim 3i хвилюватися нема про що. Цей ноутбук оснастили процесором Intel Core Ultra 5 210H, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 5600, твердотільним накопичувачем M.2 QLC об'ємом 1 ТБ, а вбудованої відеокарти Intel достатньо для повсякденних завдань і легких ігор.

Є два слоти USB-A, один USB-C з живленням, HDMI, картрідер і роз'єм для навушників. Між іншим, на наявність картрідера фахівці звертають особливу увагу: сам ноутбук не надто орієнтований на роботу з великими відеофайлами, але він надає користувачеві нові можливості.

Ще один плюс — уже згадана повнорозмірна клавіатура. Особливо це мають оцінити ті, кому потрібен доступ до цифрового блоку і кому подобається фірмовий дизайн Lenovo. Ще одна приємна дрібниця — великий гумовий стопор на дні, завдяки якому ноутбук дуже стійкий на будь-якій поверхні.

Як уже було зазначено, IdeaPad Slim 3i загалом підійде для ігор, але краще на запускати на ньому щось дуже енерговитратне. Процесор годиться для нескладних ігор, а також для хмарного геймінгу через Nvidia GeForce Now.

Єдине зауваження — це акумулятор ноутбука. Загалом він непоганий, але помітно поступається не тільки MacBook Air M2, а й порівнянному з ним Asus Zenbook A14.

