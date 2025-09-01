Удалять приложения без телефона: Google Play тестирует полезную функцию, но есть нюанс

Возможность устанавливать приложения на другие телефоны с одного основного устройства – это одна из самых удобных опций фирменного магазина Google Play Store. А ведь приложения можно не только устанавливать, но и удалять дистанционно.

Related video

До сих пор такое дистанционное удаление приложений было довольно утомительным занятием, отмечает androidpolice.com. Пользователям приходилось заходить в меню «Управление приложениями и устройствами», выбирать конкретное устройство из списка, чтобы посмотреть, что именно на нем установлено, выбирать приложения, которые нужно удалить, и, наконец, нажимать на значок корзины.

Похоже, что компания Google нашла способ упростить задачу. По информации издания, она тестирует новую кнопку «Удалить», которая находится прямо в списке приложений в Play Маркете. Доказательство этому содержится в последней версии кода Play Маркета (v47.7.19-31).

Новая кнопка позволяет удаленно стереть приложение с вашего Android-телефона, планшета или другого девайса, не проходя так долго по всем старым меню. Правда, пока что кнопка еще не работает полноценно.

Однако, как отмечает издание, на самом деле такое дистанционное удаление всегда было возможно в фоновом режиме. Как поясняют эксперты, все установки (и удаления) приложений из Play Store выполняются через систему push-уведомлений Android. Нажимая «Установить», вы ничего напрямую не загружаете, а просто отправляете небольшое уведомление на серверы Google. Это уведомление доставляется так же, как и любое другое. Даже если устройство выключено или находится в спящем режиме, оно обнаружит обновление при следующем подключении и самостоятельно выполнит установку или удаление.

Поэтому реальная новость заключается не в том, что дистанционное удаление станет возможным, а в том, что для него наконец-то появится специальная кнопка, которая позволит действовать напрямую, а не обходным путем

Ранее сообщалось, что в приложении Google Messages наконец-то заработала долгожданная функция «Удалить для всех». Такая опция удаления нежелательных сообщений тестировалась еще с весны, но полноценно запустилась только летом.

Еще стало известно, что Google сильно усложнит загрузку сторонних приложений уже со следующего года. Компания собирается более строго проверять разработчиков приложений и сравнивает это с проверками в аэропорту.