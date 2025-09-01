Видаляти додатки без телефону: Google Play тестує корисну функцію, але є нюанс

Можливість встановлювати додатки на інші телефони з одного основного пристрою — це одна з найзручніших опцій фірмового магазину Google Play Store. Але ж додатки можна не тільки встановлювати, а й видаляти дистанційно.

Related video

Досі таке дистанційне видалення додатків було доволі виснажливим заняттям, зазначає androidpolice.com. Користувачам доводилося заходити в меню "Керування додатками та пристроями", обирати конкретний пристрій зі списку, щоб подивитися, що саме на ньому встановлено, обирати додатки, які потрібно видалити, і, нарешті, натискати на значок кошика.

Схоже, що компанія Google знайшла спосіб спростити завдання. За інформацією видання, вона тестує нову кнопку "Видалити", яка розташована прямо в списку додатків у Play Маркеті. Доказ цьому міститься в останній версії коду Play Маркета (v47.7.19-31).

Нова кнопка дає змогу віддалено стерти застосунок з вашого Android-телефону, планшета або іншого девайса, не проходячи так довго по всіх старих меню. Щоправда, поки що кнопка ще не працює повноцінно.

Однак, як зазначає видання, насправді таке дистанційне видалення завжди було можливим у фоновому режимі. Як пояснюють експерти, всі встановлення (і видалення) додатків із Play Store виконуються через систему push-повідомлень Android. Натискаючи "Встановити", ви нічого безпосередньо не завантажуєте, а просто надсилаєте невелике повідомлення на сервери Google. Це повідомлення доставляється так само, як і будь-яке інше. Навіть якщо пристрій вимкнено або перебуває в сплячому режимі, він виявить оновлення під час наступного під'єднання і самостійно виконає встановлення або видалення.

Тому реальна новина полягає не в тому, що дистанційне видалення стане можливим, а в тому, що для нього нарешті з'явиться спеціальна кнопка, яка дасть змогу діяти напряму, а не обхідним шляхом

Раніше повідомлялося, що в додатку Google Messages нарешті запрацювала довгоочікувана функція "Видалити для всіх". Така опція видалення небажаних повідомлень тестувалася ще з весни, але повноцінно запустилася тільки влітку.

Ще стало відомо, що Google сильно ускладнить завантаження сторонніх додатків уже з наступного року. Компанія збирається суворіше перевіряти розробників додатків і порівнює це з перевірками в аеропорту.