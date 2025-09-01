Новый лидер превзошел Apple Watch на рынке умных часов: что это за конкурент (фото)

Впервые в истории Apple потеряла лидерство на мировом рынке умных часов. Новым королем сегмента стала Huawei, которая благодаря взрывному росту в Китае и агрессивной ценовой политике смогла обогнать своего главного конкурента.

Во втором квартале 2025 года глобальный рынок смарт-часов впервые за пять кварталов показал рост на 8%. Ключевым драйвером изменений стал китайский рынок во главе с Huawei. Поставки компании выросли на 52% в годовом исчислении, что позволило ей занять 21% сектора и впервые обогнать Apple, пишет Counterpoint Research.

Секрет успеха Huawei — в сочетании нескольких факторов. Во-первых, это мощный рост на домашнем рынка. КНР впервые опередила Северную Америку по продажам часов и стала мировым лидером в этом отношении. Во-вторых, широкий ассортимент аксессуаров в ценовом диапазоне от $100 до $400 привлекает множество покупателей. Наконец, тесная интеграция с экосистемой смартфонов Huawei уверенно продолжает набирать популярность в Китае.

Изменения в актуальном топе брендов на рынке умных часов Фото: Counterpoint Research

В то же время поставки Apple Watch падают уже седьмой квартал подряд. Хотя Apple все еще лидирует в сегменте премиальных "продвинутых" часов, общая динамика компании выглядит слабее, чем раньше. Samsung тоже показала спад на 3% и заняла четвертое место в рейтинге. Частично это связано с тем, что многие пользователи отложили покупку смарт-часов в ожидании новых моделей, которые выйдут в третьем квартале года.

Эксперты отмечают, что рынок вступает в новый фазу инноваций, где одной лишь лояльности к бренду уже недостаточно. Потребители ждут реальных улучшений: более точных датчиков здоровья, ИИ-функций и увеличенного времени автономной работы. И пока Apple и Samsung готовят свои ответы китайским брендам, последние задают темп, предлагая доступные и технологичные устройства.

