Презентация iPhone 17: Apple назвала дату выхода новой линейки (видео)

Компания Apple готовится представить новую линейку iPhone, "умные часы" и другую продукцию. Новые смартфоны могут стоить дороже предыдущей серии на 100 долларов.

Компания Apple 9 сентября представит новую линейку iPhone. Об этом написал в cоцсети Х гендиректор компании Тим Кук.

Презентация планируется в 20:00 по киевскому времени в штаб-квартире Apple Park в городе Купертино. Слоган события — "Awe dropping", его можно перевести как "Захватывает дух".

Посмотреть в прямом эфире достижения Аpple можно на канале компании в YouTube, или на ее сайте.

Известно, что Apple приготовила редизайн iPhone 17 Pro, причем не все изменения будут в лучшую сторону. Корпус смартфона выполнен не из титана, а из более дешевого алюминия. Диагональ дисплея сделают больше за счет уменьшения рамок.

Новые iPhone могут стоить дороже на 50-100 долларов, чем линейка iPhone 16. Сообщается, что iPhone 17 Air станет самым тонким и легким смартфоном от Аpple.

Ожидаются обновления других устройств и сервисов компании, к примеру "умные часы" Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3.

Компания также представит наушники AirPods Pro 3 с обновленным дизайном, колонку HomePod mini и телеприставку Apple TV 4K.

