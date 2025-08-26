Презентація iPhone 17: Apple назвала дату виходу нової лінійки (відео)

Компанія Apple готується представити нову лінійку iPhone, "розумні годинники" та іншу продукцію. Нові смартфони можуть коштувати дорожче за попередню серію на 100 доларів.

Related video

Компанія Apple 9 вересня представить нову лінійку iPhone. Про це написав у соцмережі Х гендиректор компанії Тім Кук.

Презентація планується о 20:00 за київським часом у штаб-квартирі Apple Park у місті Купертіно. Слоган події — "Awe dropping", його можна перекласти як "Захоплює дух".

Подивитися в прямому ефірі досягнення Аpple можна на каналі компанії в YouTube, або на її сайті.

Відомо, що Apple приготувала редизайн iPhone 17 Pro, причому не всі зміни будуть на краще. Корпус смартфона виконаний не з титану, а з більш дешевого алюмінію. Діагональ дисплея зроблять більшою за рахунок зменшення рамок.

Нові iPhone можуть коштувати дорожче на 50-100 доларів, ніж лінійка iPhone 16. Повідомляється, що iPhone 17 Air стане найтоншим і найлегшим смартфоном від Аpple.

Очікуються оновлення інших пристроїв і сервісів компанії, наприклад "розумні годинники" Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 і Apple Watch SE 3.

Компанія також представить навушники AirPods Pro 3 з оновленим дизайном, колонку HomePod mini і телеприставку Apple TV 4K.

Нагадаємо, експерти пояснювали, чому не потрібно купувати бюджетні моделі iPhone. Приміром, модель iPhone 16e має низку недоліків.

Фахівці Apple розповідали, як впливає закриття додатків в iPhone на рівень заряду батареї. Виявилося, що невикористовувані додатки не займають системні ресурси.