Новий лідер перевершив Apple Watch на ринку розумних годинників: що це за конкурент (фото)

Уперше в історії Apple втратила лідерство на світовому ринку розумних годинників. Новим королем сегмента стала Huawei, яка завдяки вибуховому зростанню в Китаї та агресивній ціновій політиці змогла обігнати свого головного конкурента.

Related video

У другому кварталі 2025 року глобальний ринок смарт-годинників уперше за п'ять кварталів показав зростання на 8%. Ключовим драйвером змін став китайський ринок на чолі з Huawei. Поставки компанії зросли на 52% у річному обчисленні, що дало їй змогу зайняти 21% сектору і вперше обігнати Apple, пише Counterpoint Research.

Секрет успіху Huawei — у поєднанні кількох факторів. По-перше, це потужне зростання на домашньому ринку. КНР уперше випередила Північну Америку за продажами годинників і стала світовим лідером у цьому відношенні. По-друге, широкий асортимент аксесуарів у ціновому діапазоні від $100 до $400 приваблює безліч покупців. Нарешті, тісна інтеграція з екосистемою смартфонів Huawei впевнено продовжує набирати популярність у Китаї.

Зміни в актуальному топі брендів на ринку розумних годинників Фото: Counterpoint Research

Водночас поставки Apple Watch падають уже сьомий квартал поспіль. Хоча Apple все ще лідирує в сегменті преміальних "просунутих" годинників, загальна динаміка компанії виглядає слабшою, ніж раніше. Samsung теж показала спад на 3% і посіла четверте місце в рейтингу. Частково це пов'язано з тим, що багато користувачів відклали купівлю смарт-годинників в очікуванні нових моделей, які вийдуть у третьому кварталі року.

Експерти зазначають, що ринок вступає в нову фазу інновацій, де однієї лише лояльності до бренду вже недостатньо. Споживачі чекають реальних поліпшень: більш точних датчиків здоров'я, ШІ-функцій і збільшеного часу автономної роботи. І поки Apple і Samsung готують свої відповіді китайським брендам, останні задають темп, пропонуючи доступні та технологічні пристрої.

Раніше Фокус писав про презентацію iPhone 17: Apple назвала дату виходу нової лінійки. Компанія Apple готується представити нову лінійку iPhone, розумні годинники та іншу продукцію. Нові смартфони можуть коштувати дорожче попередньої серії на 100 доларів.