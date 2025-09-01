Новый тип литиевых аккумуляторов работает 20 лет: как их сделали в три раза мощнее

Ученые из Гарварда создали передовую литий-металлическую батарею, которая заряжается за три минуты и служит 20 лет. Эта технология решает главную проблему современных электромобилей — быструю деградацию АКБ и дороговизну ее замены.

Новая разработка обещает сделать электромобили такими же долговечными, как и машины с ДВС. Стартап Adden Energy уже получил лицензию и $5,15 млн инвестиций на масштабирование производства, пишет The Business Standard.

В отличие от современных литий-ионных аккумуляторов, которые служат около семи лет, новая батарея способна выдержать 10 000 циклов перезарядки, что эквивалентно 20 годам эксплуатации. Секрет долговечности — в уникальной многослойной структуре, вдохновленной сэндвичем BLT. Она предотвращает рост дендритов — игольчатых образований, которые остаются главной причиной деградации и короткого замыкания в литий-металлических батареях.

Помимо долговечности, технология обеспечивает и феноменальную скорость зарядки. В лабораторных условиях прототип полностью заряжался всего за три минуты. Это решает еще одну проблему электромобилей — долгое ожидание на зарядных станциях.

Если компании Adden Energy удастся наладить массовое производство, это может стать настоящей революцией. Электромобили будут наверняка служить дольше, а затраты на них снизятся, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей замене батареи через несколько лет эксплуатации.

