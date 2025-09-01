Новий тип літієвих акумуляторів працює 20 років: як їх зробили втричі потужнішими

Вчені з Гарварду створили передову літій-металеву батарею, яка заряджається за три хвилини і служить 20 років. Ця технологія вирішує головну проблему сучасних електромобілів — швидку деградацію АКБ і дорожнечу її заміни.

Нова розробка обіцяє зробити електромобілі такими ж довговічними, як і машини з ДВЗ. Стартап Adden Energy вже отримав ліцензію і $5,15 млн інвестицій на масштабування виробництва, пише The Business Standard.

На відміну від сучасних літій-іонних акумуляторів, які служать близько семи років, нова батарея здатна витримати 10 000 циклів перезарядки, що еквівалентно 20 рокам експлуатації. Секрет довговічності — в унікальній багатошаровій структурі, натхненній сендвічем BLT. Вона запобігає зростанню дендритів — голчастих утворень, які залишаються головною причиною деградації та короткого замикання в літій-металевих батареях.

Крім довговічності, технологія забезпечує і феноменальну швидкість зарядки. У лабораторних умовах прототип повністю заряджався всього за три хвилини. Це вирішує ще одну проблему електромобілів — довге очікування на зарядних станціях.

Якщо компанії Adden Energy вдасться налагодити масове виробництво, це може стати справжньою революцією. Електромобілі будуть напевно служити довше, а витрати на них знизяться, оскільки відпаде необхідність у дорогій заміні батареї через кілька років експлуатації.

