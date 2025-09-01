Сочетание ИИ и ядерного оружия неизбежно: эксперты по вооружениям предупредили об опасности

Специалисты, специализирующиеся на изучении ядерной войны, уверены, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) объединят со смертоносным оружием.

В середине июля нобелевские лауреаты и эксперты по ядерной энергетике собрались в Чикагском университете. Ученые, бывшие чиновники и военнослужащие в отставке пришли к выводу, что сочетание ИИ и ядерного оружия неизбежно, сообщает журнал Wired.

"Это как электричество. Это найдет свой путь повсюду", — сказал об искусственном интеллекте Боб Латифф, генерал-майор ВВС США в отставке и член Бюллетеня совета по вопросам науки и безопасности ученых-атомщиков.

Скотт Саган, профессор Стэнфорда, известный своими исследованиями ядерного разоружения, согласился, что человечество вступает в "новый мир искусственного интеллекта". По его словам, эта технология повлияет как на нашу повседневную жизнь, так и на ядерную сферу.

В свою очередь Джон Вольфстал, эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия, добавил, что этот вопрос тяжело исследовать, ведь никто точно не знает, как работает искусственный интеллект, Поскольку ИИ является "черным" ящиком", исследователи сходятся во мнении, что ему нельзя доверять принятие решений по ядерному оружию.

Важно

Сейчас ядерная политика США требует так называемой "двойной феноменологии" для подтверждения того, что ядерный удар был нанесен. Это означает, что атака должна быть подтверждена как спутниковыми, так и радиолокационными системами, чтобы считаться настоящей.

"Может ли одно из этих явлений быть искусственным интеллектом? Я бы сказал, что на этом этапе нет", — сказал Вольфстал.

Напомним, ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что чат-ботов с ИИ можно заставить делать вещи, которые противоречат их собственным правилам.

Фокус также сообщал, что бывшая студентка Массачусетского технологического института решила бросить учебу из-за страха перед ИИ.