Поєднання ШІ та ядерної зброї неминуче: експерти з озброєнь попередили про небезпеку

Фахівці, які спеціалізуються на вивченні ядерної війни, впевнені, що в майбутньому штучний інтелект (ШІ) об'єднають зі смертоносною зброєю.

У середині липня нобелівські лауреати та експерти з ядерної енергетики зібралися в Чиказькому університеті. Вчені, колишні урядовці та військовослужбовці у відставці дійшли до висновку, що поєднання ШІ та ядерної зброї є неминучим, повідомляє журнал Wired.

"Це як електрика. Це знайде свій шлях всюди", — сказав про штучний інтелект Боб Латіфф, генерал-майор ВПС США у відставці та член Бюлетеня ради з питань науки та безпеки вчених-атомників.

Скотт Саган, професор Стенфорда, відомий своїми дослідженнями ядерного роззброєння, погодився, що людство вступає в "новий світ штучного інтелекту". За його словами, ця технологія вплине як на наше повсякденне життя, так і на ядерну сферу.

Своєю чергою Джон Вольфстал, експерт з питань нерозповсюдження ядерної зброї, додав, що це питання тяжко досліджувати, адже ніхто достеменно не знає, як працює штучний інтелект, Оскільки ШІ є "чорним" ящиком", дослідники сходяться на думці, що йому не можна довіряти прийняття рішень щодо ядерної зброї.

Наразі ядерна політика США вимагає так званої "подвійної феноменології" для підтвердження того, що ядерний удар було завдано. Це означає, що атака має бути підтверджена як супутниковими, так і радіолокаційними системами, щоб вважатися справжньою.

"Чи може одне з цих явищ бути штучним інтелектом? Я б сказав, що на цьому етапі ні", — сказав Вольфстал.

