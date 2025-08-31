Повстання роботів ще не скоро: для цього їм потрібно понад "100 тисяч років даних"

Людиноподібні роботи навряд чи стануть невід'ємною частиною наших домівок чи робочих місць протягом наступних років, оскільки їм дуже тяжко даються навіть прості людські дії.

Роботи не здобувають реальні навички так швидко, як чат-боти зі штучним інтелектом (ШІ) опановують мову. Наприклад, жоден робот наразі не здатен підняти келих вина або замінити лампочку, сказав фахівець з робототехніки з Каліфорнійського університету в Берклі Кен Голдберг в інтерв’ю порталу Berkeley News.

Як зазначає дослідник, ШІ може грати в складні ігри, такі як шахи, краще за людей, тому нездатність роботів маніпулювати предметами здається парадоксальною. Однак, щоб підняти склянку, потрібно добре усвідомлювати, де вона знаходиться в просторі, перемістити туди пальці та належним чином обхопити об'єкт. Як виявилось, для роботів це надзвичайно складно.

Щоб описати цей розрив між мовними здібностями чат-ботів зі ШІ та спритністю людиноподібних роботів, Голдберг ввів поняття "100 000-річний розрив даних". Він перевірив, скільки текстових даних існує в інтернеті, і підрахував, скільки часу знадобиться людині, щоб сісти та прочитати їх усі. За його підрахунками, це займе близько 100 000 років.

Вчений наголосив, що 100 000 років — це лише той обсяг тексту, який потрібен для навчання ШІ. Навчання роботів набагато складніше, тому для нього може знадобитися набагато більше даних.

Зважаючи на це, Голдберг дійшов до висновку, що найближчим часом роботи не захоплять всі робочі місця. На його думку роботи поки не готові освоювати ремесла, проте рутинна робота, така як заповнення форм, може стати більш автоматизованою.

Вчений також не вважає, що роботи зараз здатні замінити людей у сфері обслуговування. Він зазначив, що коли клієнти звертаються у службу підтримки по телефону, вони зазвичай розчаровуються, коли їм відповідає робот.

"Страх, що роботи збожеволіють і вкрадуть наші робочі місця, існує вже століттями, але я впевнений, що на людство чекає багато хороших років попереду — і більшість дослідників погоджуються", — наголосив Голдберг.

