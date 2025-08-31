Восстание роботов еще не скоро: для этого им нужно более "100 тысяч лет данных"

Человекоподобные роботы вряд ли станут неотъемлемой частью наших домов или рабочих мест в течение следующих лет, поскольку им очень тяжело даются даже простые человеческие действия.

Роботы не приобретают реальные навыки так быстро, как чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) овладевают речью. Например, ни один робот пока не способен поднять бокал вина или заменить лампочку, сказал специалист по робототехнике из Калифорнийского университета в Беркли Кен Голдберг в интервью порталу Berkeley News.

Как отмечает исследователь, ИИ может играть в сложные игры, такие как шахматы, лучше людей, поэтому неспособность роботов манипулировать предметами кажется парадоксальной. Однако, чтобы поднять стакан, нужно хорошо осознавать, где он находится в пространстве, переместить туда пальцы и должным образом обхватить объект. Как оказалось, для роботов это чрезвычайно сложно.

Чтобы описать этот разрыв между языковыми способностями чат-ботов с ИИ и ловкостью человекоподобных роботов, Голдберг ввел понятие "100 000-летний разрыв данных". Он проверил, сколько текстовых данных существует в интернете, и подсчитал, сколько времени понадобится человеку, чтобы сесть и прочитать их все. По его подсчетам, это займет около 100 000 лет.

Ученый подчеркнул, что 100 000 лет — это лишь тот объем текста, который нужен для обучения ИИ. Обучение роботов гораздо сложнее, поэтому для него может понадобиться гораздо больше данных.

Ввиду этого, Голдберг пришел к выводу, что в ближайшее время роботы не захватят все рабочие места. По его мнению роботы пока не готовы осваивать ремесла, однако рутинная работа, такая как заполнение форм, может стать более автоматизированной.

Ученый также не считает, что роботы сейчас способны заменить людей в сфере обслуживания. Он отметил, что когда клиенты обращаются в службу поддержки по телефону, они обычно разочаровываются, когда им отвечает робот.

"Страх, что роботы сойдут с ума и украдут наши рабочие места, существует уже веками, но я уверен, что человечество ждет много хороших лет впереди — и большинство исследователей соглашаются", — подчеркнул Голдберг.

Напомним, китайская компания Unitree Robotics представила свою самую дешевую модель человекоподобного робота — R1.

Фокус также сообщал, что в Китае человекоподобный робот с искусственным интеллектом впервые поступил в высшее учебное заведение.