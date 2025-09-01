TikTok прокачал сообщения: теперь можно отправлять голосовые и до 9 фото или видео

Соцсеть добавила в личные и групповые чаты голосовые сообщения до 60 секунд и возможность делиться несколькими фото и видео одновременно. Новые функции постепенно будут появляться у пользователей в течение нескольких недель.

Как сообщает TechCrunch, TikTok представил новые инструменты для общения в Direct Messages. Пользователи уже могут отправлять голосовые сообщения продолжительностью до одной минуты, а также делиться до девяти фото или видео в частных и групповых чатах.

В компании отмечают, что благодаря этим нововведениям платформа становится не только развлекательной площадкой, но и полноценной средой для ежедневной коммуникации. Функции приближают опыт пользователей TikTok к возможностям WhatsApp, Instagram или iMessage.

Голосовые сообщения разворачиваются постепенно и станут доступными во всех регионах в течение нескольких недель. Отправлять можно как контент, созданный непосредственно в приложении, так и материалы из галереи смартфона. Перед отправкой пользователь имеет возможность отредактировать изображение или видео. В то же время TikTok ограничил отправку медиафайлов в первом сообщении для повышения безопасности.

Особое внимание компания уделила защите подростков. Прямые сообщения недоступны для пользователей младше 16 лет, а для возрастной группы 16-18 лет предусмотрены дополнительные ограничения. В частности, работают автоматизированные системы, блокирующие изображения без одежды. Пользователи старше 18 лет могут самостоятельно активировать эту защиту в настройках.

В TikTok считают, что новые возможности помогут младшей аудитории лучше выражать себя и поддерживать контакт в привычных форматах.

