ИИ, младенцы и ТЦК: как российская ИПСО превратила TikTok в оружие против мобилизации (фото)

В TikTok распространяется серия видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые имеют целью дискредитировать мобилизацию в Украине и снизить доверие к государственным институтам. Эти ролики маскируются под юмор, однако содержат скрытые месседжи, которые пропагандируют избежание службы и выезд за границу.

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По информации Центра противодействия дезинформации, в этих видео один и тот же человек появляется в образах военного, полицейского, депутата, журналиста или работника территориального центра комплектования, якобы призывая идти на фронт, хотя сам не воюет. Также распространяются ролики с искусственной озвучкой младенцев, которые обсуждают темы выезда из страны и обновления личных данных в ТЦК и СП.

Российская ИПСО — мужчина не идет на войну Фото: ЦПД Российская ИПСО — младенец "убегает" из Украины Фото: ЦПД

Хотя видео носят развлекательный характер, они затрагивают чувствительные темы войны и мобилизации, часто оправдывают уклонение от службы и предлагают выезд за границу как "необходимый" шаг. Целью такого контента является искажение восприятия общественных процессов, посев недоверия к официальным структурам и уменьшение гражданской ответственности.

Системное распространение этих видео дискредитирует мобилизацию и государство в целом и может использоваться во внешних информационных кампаниях против Украины.

"Стоит критически относиться к подобному контенту и помнить, что даже юмор может быть инструментом влияния на общественное мнение", говорится в заметке ЦПД.

К примеру, в одном из таких видео, сгенерированных с помощью ИИ, работник ТЦК стоит над младенцем и говорит: "Ну что ж, готов в бусик, герой комнатный".

Российская ИПСО Фото: Скриншот TikTok

Хотя подобные ролики вызывают смех у комментаторов, подавляющее большинство из них осознает, что эти видео являются частью российской информационно-психологической операции.

Фейки россиян — какую дезинформацию распространяли российские СМИ недавно

Напомним, что на днях российская Служба внешней разведки заявила, что британские спецслужбы якобы готовят "экологическую катастрофу" в международных водах, чтобы сорвать транспортировку российской нефти, а исполнителями должны были стать украинские силовики. В Центре противодействия дезинформации опровергли эту информацию, отметив, что СВР России в очередной раз распространяет бездоказательные обвинения против Украины и ее международных партнеров.

Также 31 июля НАБУ опровергло слухи о якобы сообщении о подозрении премьеру Юлии Свириденко и руководителю ОП Андрею Ермаку, которые активно распространяются пророссийскими Telegram-каналами. В ведомстве отметили, что такие заявления не соответствуют действительности и являются очередной попыткой дезинформации. По сообщениям российских блогеров и СМИ, речь шла о якобы расследовании дела о злоупотреблениях, в котором фигурируют Свириденко и Ермак. По версии пропагандистов, дело касается совместных перелетов чиновников.

Более того, накануне российские спецслужбы по прямому указанию Кремля развернули очередную масштабную информационную кампанию против Украины. В частности, они распространяли фейковую информацию о якобы встрече украинских чиновников и военных с представителями США и Великобритании в Альпах. В фейковых сообщениях утверждается, что во время этой "тайной" встречи США и Великобритания якобы решили выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины.