"Замена Зеленского": в РФ утверждают, что Залужного выдвинули на пост президента Украины

29 июля российские спецслужбы, действуя по прямому указанию из Кремля, развернули очередную масштабную информационную кампанию против Украины. Ее цель — подорвать доверие к украинскому руководству, посеять хаос и снизить моральное сопротивление населения в военное время.

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Кремлевские ресурсы, в частности так называемые "официальные" рупоры пропаганды, распространяют ложную информацию о якобы встрече украинских чиновников и военных с представителями США и Великобритании в Альпах. Автором этой выдумки стал глава Службы внешней разведки РФ Евгений Нарышкин, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"США и Британия на тайной встрече решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины, заявили в СВР РФ. Участники встречи сошлись во мнении, что вопрос замены Зеленского назрел", — говорится в российском ТАСС.

ГУР отметили, что данная информация — это фейк, активно тиражируемый подконтрольными Кремлю медиа, в частности, имеет целью дестабилизацию общественной ситуации в Украине и усиление недоверия внутри государства.

Кроме того, частью информационной атаки стали вбросы о якобы причастности одного из военных разведчиков к наркоторговле.

"РИА Новости публикует разговор брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан. На аудиозаписи слышен разговор Дениса Ермака с помощницей Натальей Кузьменко. Ермак просит заказать билеты ему и его спутникам до Кабула с одним багажом на троих, тогда как на обратную дорогу он просит заказать багажные места для всех. В багаже, как заявил агентству источник, в Украину были доставлены наркотики", — говорится в сообщении "РИА Новости"

Это также фейк, и, по словам ГУР, он направлен на дискредитацию военной разведки Украины — одного из ключевых элементов национальной безопасности.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призвало граждан не поддаваться на манипуляции, придерживаться информационной гигиены и не распространять вражескую дезинформацию.

Напомним, журналист Роман Вибрановский рассказал, как выглядят информационные вбросы РФ, и как с ними бороться.

Фокус также писал, что недавно россияне распространили вброс о формировании спецбатальонов из пленных бойцов ВСУ. В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что россияне распространили фейк, поскольку на самом деле военнопленные имеют право не продолжать службу и уволиться из армии.