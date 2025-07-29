"Заміна Зеленського": в РФ стверджують, що Залужного висунули на пост президента України

29 липня російські спецслужби, діючи за прямою вказівкою з Кремля, розгорнули чергову масштабну інформаційну кампанію проти України. Її мета — підірвати довіру до українського керівництва, посіяти хаос та знизити моральний опір населення у воєнний час.

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Кремлівські ресурси, зокрема так звані "офіційні" рупори пропаганди, поширюють неправдиву інформацію про нібито зустріч українських посадовців і військових із представниками США та Великої Британії в Альпах. Автором цієї вигадки став очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Євґєній Наришкін, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"США і Британія на таємній зустрічі вирішили висунути Залужного на пост президента України, заявили в СЗР РФ. Учасники зустрічі зійшлися на думці, що питання заміни Зеленського назріло", — йдеться у російському ТАСС.

ГУР наголосили, що дана інформація — це фейк, активно тиражований підконтрольними Кремлю медіа, зокрема, має на меті дестабілізацію суспільної ситуації в Україні та посилення недовіри всередині держави.

Крім того, частиною інформаційної атаки стали вкиди щодо нібито причетності одного з військових розвідників до наркоторгівлі.

"РИА Новости публікує розмову брата Єрмака перед поїздкою за наркотиками до Афганістану. На аудіозаписі чути розмову Дениса Єрмака з помічницею Наталією Кузьменко. Єрмак просить замовити квитки йому і його супутникам до Кабула з одним багажем на трьох, тоді як на дорогу назад він просить замовити багажні місця для всіх. У багажі, як заявило агентству джерело, в Україну були доставлені наркотики", — йдеться у повідомленні "РИА Новости".

Це також фейк, і, за словами ГУР, він спрямований на дискредитацію воєнної розвідки України — одного з ключових елементів національної безпеки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало громадян не піддаватись на маніпуляції, дотримуватись інформаційної гігієни та не поширювати ворожу дезінформацію.

Нагадаємо, журналіст Роман Вибрановський розповів, як виглядають інформаційні вкиди РФ, і як з ними боротися.

Фокус також писав, що нещодавно росіяни поширили вкид про формування спецбатальйонів з полонених бійців ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що росіяни поширили фейк, оскільки насправді військовополонені мають право не продовжувати службу та звільнитись з армії.