ШІ, немовлята й ТЦК: як російська ІПСО перетворила TikTok на зброю проти мобілізації (фото)

У TikTok шириться серія відео, створених за допомогою штучного інтелекту, які мають на меті дискредитувати мобілізацію в Україні та знизити довіру до державних інституцій. Ці ролики маскуються під гумор, однак містять приховані меседжі, які пропагують уникнення служби та виїзд за кордон.

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За інформацією Центру протидії дезінформації, у цих відео один і той самий чоловік з’являється в образах військового, поліцейського, депутата, журналіста чи працівника територіального центру комплектування, начебто закликаючи йти на фронт, хоча сам не воює. Також поширюються ролики зі штучним озвученням немовлят, які обговорюють теми виїзду з країни та оновлення особистих даних у ТЦК і СП.

Російська ІПСО - чоловік не йде на війну Фото: ЦПД Російська ІПСО - немовля "тікає" з України Фото: ЦПД

Хоча відео мають розважальний характер, вони зачіпають чутливі теми війни та мобілізації, часто виправдовують ухилення від служби і пропонують виїзд за кордон як "необхідний" крок. Метою такого контенту є викривлення сприйняття суспільних процесів, посів недовіри до офіційних структур та зменшення громадянської відповідальності.

Системне поширення цих відео дискредитує мобілізацію та державу загалом і може використовуватись у зовнішніх інформаційних кампаніях проти України.

"Варто критично ставитися до подібного контенту і пам’ятати, що навіть гумор може бути інструментом впливу на громадську думку", йдеться у дописі ЦПД.

До прикладу, в одному з таких відео, згенерованих за допомогою ШІ, працівник ТЦК стоїть над немовлям і каже: "Ну що ж, годен у бусік, герой кімнатний".

Російська ІПСО Фото: Скриншот TikTok

Хоча подібні ролики викликають сміх у коментаторів, переважна більшість з них усвідомлює, що ці відео є частиною російської інформаційно-психологічної операції.

Фейки росіян — яку дезінформацію поширювали російські ЗМІ нещодавно

Нагадаємо, що цими днями російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що британські спецслужби нібито готують "екологічну катастрофу" у міжнародних водах, щоб зірвати транспортування російської нафти, а виконавцями мали стати українські силовики. У Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію, наголосивши, що СВР Росії вкотре поширює бездоказові звинувачення проти України та її міжнародних партнерів.

Також 31 липня НАБУ спростувало чутки про нібито повідомлення про підозру прем’єрці Юлії Свириденко та керівнику ОП Андрію Єрмаку, які активно поширюються проросійськими Telegram-каналами. У відомстві наголосили, що такі заяви не відповідають дійсності та є черговою спробою дезінформації. За повідомленнями російських блогерів і ЗМІ, йшлося про нібито розслідування справи щодо зловживань, у якій фігурують Свириденко та Єрмак. За версією пропагандистів, справа стосується спільних перельотів посадовців.

Ба більше, напередодні російські спецслужби за прямою вказівкою Кремля розгорнули чергову масштабну інформаційну кампанію проти України. Зокрема, вони поширювали фейкову інформацію про нібито зустріч українських посадовців і військових із представниками США та Великої Британії в Альпах. У фейкових повідомленнях стверджується, що під час цієї "таємної" зустрічі США та Британія нібито вирішили висунути Валерія Залужного на пост президента України.