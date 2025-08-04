Кремль вигадав змову Британії та України для "теракту": навіщо країнам підпалювати танкер РФ

Російська Служба зовнішньої розвідки оприлюднила нову інформаційну атаку, стверджуючи, що британські спецслужби нібито готують "екологічну катастрофу" у міжнародних водах.

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Як пише Telegram-канал "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS", метою такої диверсії, за версією РФ, є представити транспортування російської нафти як загрозу для світового судноплавства й змусити інші країни відмовитися від її закупівлі.

У повідомленні зазначається, що Лондон начебто розглядає варіанти аварії танкера у стратегічно важливому морському проході або підпалу судна в країні, дружній до Росії.

Фото: Скриншот

Також у заяві згадується Україна — виконавцями можливого теракту, за твердженням російської розвідки, мали б стати українські силовики.

Інформацію про цю неправдиву кампанію підтвердили й у Центрі протидії дезінформації. Там зауважили, що СВР Росії вкотре поширює бездоказові звинувачення у підготовці терактів, спрямовані проти України та її міжнародних партнерів. Подібні вкиди — не новина: раніше російська розвідка поширювала фейки про нібито підготовку торпедної атаки українськими силами на американське судно. Жоден із таких сценаріїв не підтвердився.

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У ЦПД наголосили, що мета таких інформаційних операцій — дискредитація України та її союзників, виправдання наслідків західних санкцій для тіньового флоту РФ та перекладання відповідальності за можливі майбутні інциденти, спричинені технічними проблемами російських суден.

Водночас саме Росія, як нагадують у Центрі, неодноразово стояла за диверсіями на території країн ЄС і НАТО, зокрема на Балтійському морі.

Нагадаємо, що у липні проросійські Telegram-канали поширювали фейк про нібито передачу американцям зернового терміналу в Одеському порту, подаючи це як "зовнішнє управління" Україною. Насправді йдеться про виконання рішення українського суду: інвестфонди з США повернули термінал Olimpex, який був заставою за кредитом у $95 млн. Колишні власники з компанії GNT підозрюються у зникненні зерна, а один із керівників фірми має ймовірні зв’язки з російським бізнесом.

Окрім цього на початку серпня блогер українського походження Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та є фігурантом кримінальних проваджень СБУ, звинуватив першу леді Олену Зеленську в жорстокому поводженні з собакою. Згодом з’ясувалося, що на оприлюдненому відео була зовсім не Зеленська, а королева Нідерландів Максима.