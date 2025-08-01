Олену Зеленську звинуватили у жорстокому поводженні з собакою: з'ясувалось, що це фейк (відео)

Блогер українського походження, який перебуває під санкціями РНБО та фігурує в кримінальних провадженнях СБУ, Мирослав Олешко звинуватив першу леді України Олену Зеленську у жорстокому поводженні з собакою, проте виявилось, що на відео була не Зеленська, а королева Нідерландів Максима.

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Олешко заявив, що це дружина українського президента відштовхнула ногою песика, який підійшов до неї та почав її нюхати, пише OBOZ.ua.

"Олена Зеленська вдарила ногою собаку, яка просто понюхала її ногу. Вона ще й собак не любить?", — написав Олешко в мережі Х, прикріпивши відео, на якому жінка зовнішньо дуже подібна на Олену Зеленську справді легесенько штовхає ногою пса.

Пост Олешка Фото: OBOZ.UA

Проте журналісти зауважили, що насправді на відео, яке має не найкращу якість, зафільмована не Олена Зеленська.

"Близько місяця тому королева Нідерландів Максима спілкувалася із журналістами на подвір'ї, як раптом до неї підбіг її песик Мамбо. Аби нічого не заважало розмові, вона відігнала домашнього улюбленця ногою. Саме королеву Максиму було зафільмовано на резонансному ролику", — йдеться у статті.

Зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу відео та пост зі звинуваченнями на бік Олени Зеленської зникли зі сторінки Мирослава Олешка у мережі Х.

Хто такий Мирослав Олешко

Мирослав Олешко розпочав кар'єру блогера у 2013 році, коментуючи події Євромайдану. У 2014-2019 роках його часто асоціювали з пулом блогерів, що підтримуються політичною силою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Мирослав Олешко Фото: Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення він часто критикував діяльність української влади. У 2023-му СБУ оголосила Олешку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Блогер незаконно покинув територію України на підставі підробленої довідки ВЛК після того, як було підтверджено його придатність до військової служби та викликано в ТЦК. Він систематично публікує дописи, де закликає ухилятися від мобілізації. У 2024-му році Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки та оборони України, а серед "чорного списку" опинився і Мирослав Олешко.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, як поводився президент України після сварки з Трампом у Білому домі.

Фокус також писав про те, як Олена Зеленська зустрілася з президентом Фінляндії.