Елену Зеленскую обвинили в жестоком обращении с собакой: выяснилось, что это фейк (видео)

Блогер украинского происхождения, который находится под санкциями СНБО и фигурирует в уголовных производствах СБУ, Мирослав Олешко обвинил первую леди Украины Елену Зеленскую в жестоком обращении с собакой, однако оказалось, что на видео была не Зеленская, а королева Нидерландов Максима.

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Олешко заявил, что это жена украинского президента оттолкнула ногой собачку, которая подошла к ней и начала ее нюхать, пишет OBOZ.ua.

"Елена Зеленская ударила ногой собаку, которая просто понюхала ее ногу. Она еще и собак не любит?", — написал Олешко в сети Х, прикрепив видео, на котором женщина внешне очень похожая на Елену Зеленскую действительно легонько толкает ногой пса.

Пост Олешка Фото: OBOZ.UA

Однако журналисты отметили, что на самом деле на видео, которое имеет не лучшее качество, снята не Елена Зеленская.

"Около месяца назад королева Нидерландов Максима общалась с журналистами во дворе, как вдруг к ней подбежал ее песик Мамбо. Чтобы ничего не мешало разговору, она отогнала домашнего любимца ногой. Именно королева Максима была снята на резонансном ролике", — говорится в статье.

Отметим, что на момент публикации этого материала видео и пост с обвинениями в сторону Елены Зеленской исчезли со страницы Мирослава Олешко в сети Х.

Кто такой Мирослав Олешко

Мирослав Олешко начал карьеру блогера в 2013 году, комментируя события Евромайдана. В 2014-2019 годах его часто ассоциировали с пулом блогеров, поддерживаемых политической силой пятого президента Украины Петра Порошенко.

Мирослав Олешко Фото: Facebook

После начала полномасштабного вторжения он часто критиковал деятельность украинской власти. В 2023-м СБУ объявила Олешко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Блогер незаконно покинул территорию Украины на основании поддельной справки ВВК после того, как была подтверждена его пригодность к военной службе и вызван в ТЦК. Он систематически публикует посты, где призывает уклоняться от мобилизации. В 2024-м году Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а среди "черного списка" оказался и Мирослав Олешко.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, как вел себя президент Украины после ссоры с Трампом в Белом доме.

Фокус также писал о том, как Елена Зеленская встретилась с президентом Финляндии.