Елену Зеленскую обвинили в жестоком обращении с собакой: выяснилось, что это фейк (видео)
Блогер украинского происхождения, который находится под санкциями СНБО и фигурирует в уголовных производствах СБУ, Мирослав Олешко обвинил первую леди Украины Елену Зеленскую в жестоком обращении с собакой, однако оказалось, что на видео была не Зеленская, а королева Нидерландов Максима.
Олешко заявил, что это жена украинского президента оттолкнула ногой собачку, которая подошла к ней и начала ее нюхать, пишет OBOZ.ua.
"Елена Зеленская ударила ногой собаку, которая просто понюхала ее ногу. Она еще и собак не любит?", — написал Олешко в сети Х, прикрепив видео, на котором женщина внешне очень похожая на Елену Зеленскую действительно легонько толкает ногой пса.
Однако журналисты отметили, что на самом деле на видео, которое имеет не лучшее качество, снята не Елена Зеленская.
"Около месяца назад королева Нидерландов Максима общалась с журналистами во дворе, как вдруг к ней подбежал ее песик Мамбо. Чтобы ничего не мешало разговору, она отогнала домашнего любимца ногой. Именно королева Максима была снята на резонансном ролике", — говорится в статье.
Отметим, что на момент публикации этого материала видео и пост с обвинениями в сторону Елены Зеленской исчезли со страницы Мирослава Олешко в сети Х.
Кто такой Мирослав Олешко
Мирослав Олешко начал карьеру блогера в 2013 году, комментируя события Евромайдана. В 2014-2019 годах его часто ассоциировали с пулом блогеров, поддерживаемых политической силой пятого президента Украины Петра Порошенко.
После начала полномасштабного вторжения он часто критиковал деятельность украинской власти. В 2023-м СБУ объявила Олешко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).
Блогер незаконно покинул территорию Украины на основании поддельной справки ВВК после того, как была подтверждена его пригодность к военной службе и вызван в ТЦК. Он систематически публикует посты, где призывает уклоняться от мобилизации. В 2024-м году Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а среди "черного списка" оказался и Мирослав Олешко.
Напомним, Елена Зеленская рассказала, как вел себя президент Украины после ссоры с Трампом в Белом доме.
Фокус также писал о том, как Елена Зеленская встретилась с президентом Финляндии.