Кремль придумал сговор Британии и Украины для "теракта": зачем странам поджигать танкер РФ

Российская Служба внешней разведки обнародовала новую информационную атаку, утверждая, что британские спецслужбы якобы готовят "экологическую катастрофу" в международных водах.

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Как пишет Telegram-канал "ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS", целью такой диверсии, по версии РФ, является представить транспортировку российской нефти как угрозу для мирового судоходства и заставить другие страны отказаться от ее закупки.

В сообщении отмечается, что Лондон якобы рассматривает варианты аварии танкера в стратегически важном морском проходе или поджога судна в стране, дружественной России.

Фото: Скриншот

Также в заявлении упоминается Украина — исполнителями возможного теракта, по утверждению российской разведки, должны были бы стать украинские силовики.

Информацию об этой ложной кампании подтвердили и в Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что СВР России в очередной раз распространяет бездоказательные обвинения в подготовке терактов, направленные против Украины и ее международных партнеров. Подобные вбросы — не новость: ранее российская разведка распространяла фейки о якобы подготовке торпедной атаки украинскими силами на американское судно. Ни один из таких сценариев не подтвердился.

Фото: Скриншот

В ЦПД отметили, что цель таких информационных операций — дискредитация Украины и ее союзников, оправдание последствий западных санкций для теневого флота РФ и перекладывание ответственности за возможные будущие инциденты, вызванные техническими проблемами российских судов.

В то же время именно Россия, как напоминают в Центре, неоднократно стояла за диверсиями на территории стран ЕС и НАТО, в частности на Балтийском море.

Напомним, что в июле пророссийские Telegram-каналы распространяли фейк о якобы передаче американцам зернового терминала в Одесском порту, подавая это как "внешнее управление" Украиной. На самом деле речь идет о выполнении решения украинского суда: инвестфонды из США вернули терминал Olimpex, который был залогом по кредиту в $95 млн. Бывшие владельцы из компании GNT подозреваются в исчезновении зерна, а один из руководителей фирмы имеет вероятные связи с российским бизнесом.

Кроме этого в начале августа блогер украинского происхождения Мирослав Олешко, который находится под санкциями СНБО и является фигурантом уголовных производств СБУ, обвинил первую леди Елену Зеленскую в жестоком обращении с собакой. Впоследствии выяснилось, что на обнародованном видео была вовсе не Зеленская, а королева Нидерландов Максима.