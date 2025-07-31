НАБУ розвіяло чутки про "справу Свириденко і Єрмака": хто стоїть за поширення дезінформації

НАБУ спростувало чутки про нібито підозру прем’єрці Юлії Свириденко та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, які активно поширюються в проросійських Telegram-каналах. У Бюро наголошують, що такі заяви не відповідають дійсності та є черговою спробою дезінформації.

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31 липня Національне антикорупційне бюро України опублікувало офіційну заяву, у якій спростувало поширену в анонімних і проросійських Telegram-каналах інформацію про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", — йдеться в заяві НАБУ.

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Зокрема, таку інформацію оприлюднив проросійський блогер Анатолій Шарій. У своєму Telegram-каналі він написав, що Бюро начебто розслідує справу про зловживання, у якій фігурують Юлія Свириденко та Андрій Єрмак. За версією блогера, справа стосується спільних перельотів посадовців.

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"Свириденко, маючи право користуватися державними літаками, використовувала їх не за службовою потребою, а щоб Єрмак міг літати коштом бюджету", - написав Анатолій Шарій.

У тексті йдеться про те, що НАБУ нібито бачить у цьому склад злочину та шкоду для бюджету. Також зазначається, що підозра Свириденко та Єрмаку може бути вручена лише в разі, якщо Верховна Рада ухвалить, а президент підпише закон про повернення Бюро відповідних повноважень.

Схожі тези поширювали й інші проросійські ресурси, зокрема Telegram-канал "Политика Страны".

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"За даними джерел у Бюро, цій справі можуть дати хід аж до вручення підозри Свириденка, якщо Рада прийме, а президент підпише законопроект про повернення повноважень НАБУ. Також джерела не виключають і вручення підозри у цій справі та Єрмаку", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює повноваження НАБУ та САП. Документ, поданий главою держави до Верховної Ради, підтримали 331 народний депутат під час голосування за основу та в цілому.

Окрім цього, у той час, як в Україні тривали масові мітинги проти скандального антикорупційного закону, російські пропагандисти намагалися використати ситуацію у власних інтересах. У своїх Telegram-каналах вони підтримували протести, закликали до повалення української влади та зупинення допомоги з боку США. Подібні заяви поширювали Ольга Скабєєва, Анатолій Шарій, Володимир Соловйов та інші медіа, підконтрольні Кремлю.