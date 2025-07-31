НАБУ развеяло слухи о "деле Свириденко и Ермака": кто стоит за распространением дезинформации

НАБУ опровергло слухи о якобы подозрении премьеру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Андрею Ермаку, которые активно распространяются в пророссийских Telegram-каналах. В Бюро отмечают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются очередной попыткой дезинформации.

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31 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало официальное заявление, в котором опровергло распространенную в анонимных и пророссийских Telegram-каналах информацию о якобы подготовке сообщения о подозрении Премьер-министру Украины и должностным лицам Офиса Президента.

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении НАБУ.

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В частности, такую информацию обнародовал пророссийский блогер Анатолий Шарий. В своем Telegram-канале он написал, что Бюро якобы расследует дело о злоупотреблениях, в котором фигурируют Юлия Свириденко и Андрей Ермак. По версии блогера, дело касается совместных перелетов чиновников.

Фото: Скриншот

"Свириденко, имея право пользоваться государственными самолетами, использовала их не по служебной необходимости, а чтобы Ермак мог летать за счет бюджета", — написал Анатолий Шарий.

В тексте говорится о том, что НАБУ якобы видит в этом состав преступления и вред для бюджета. Также отмечается, что подозрение Свириденко и Ермаку может быть вручено только в случае, если Верховная Рада примет, а президент подпишет закон о возвращении Бюро соответствующих полномочий.

Похожие тезисы распространяли и другие пророссийские ресурсы, в частности Telegram-канал "Политика Страны".

Фото: Скриншот

"По данным источников в Бюро, этому делу могут дать ход вплоть до вручения подозрения Свириденко, если Рада примет, а президент подпишет законопроект о возвращении полномочий НАБУ. Также источники не исключают и вручения подозрения по этому делу и Ермаку", — говорится в заметке.

Напомним, что 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает полномочия НАБУ и САП. Документ, поданный главой государства в Верховную Раду, поддержали 331 народный депутат во время голосования за основу и в целом.

Кроме этого, в то время, как в Украине продолжались массовые митинги против скандального антикоррупционного закона, российские пропагандисты пытались использовать ситуацию в собственных интересах. В своих Telegram-каналах они поддерживали протесты, призывали к свержению украинской власти и остановке помощи со стороны США. Подобные заявления распространяли Ольга Скабеева, Анатолий Шарий, Владимир Соловьев и другие медиа, подконтрольные Кремлю.