Кремль хочет нового Майдана: российские пропагандисты призывают украинцев к восстанию, — СМИ

Кремлевские пропагандисты начали использовать волну протестов в Украине для собственной выгоды. В своих телеграм-каналах они одобрительно отзываются о митингах против скандального антикоррупционного закона, призывают к свержению украинской власти и остановке поддержки Украины со стороны США.

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В частности, журналисты издания ТСН проанализировали публикации российских пропагандистов и выяснили, что те сознательно манипулируют ситуацией, создавая иллюзию масштабного восстания в Украине. Пропагандисты транслируют нарративы о "диктатуре Зеленского", повторяют месседжи американских радикальных политиков и пытаются разжечь недоверие к украинскому руководству.

Так, пропагандистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале опубликовала пост с призывом к свержению президента Украины, используя заявление американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин: "В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне. Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и отправку вооружения!".

Фото: Скриншот

Другой пропагандист, Владимир Соловьев, также активно комментирует протесты. Он регулярно публикует сообщения о митингах и утверждает, что украинцы готовы выходить на улицы во многих городах страны: "Украинцы намерены продолжать "протесты" — в соцсетях публикуются новые призывы выйти этим вечером на улицы в Киеве, Харькове, Одессе, Черновцах, Львове, Виннице, Николаеве, Полтаве и Чернигове".

Соловьев связывает протесты с законом, который "урезает полномочия" антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП, и подает это как восстание против "коррумпированного режима".

Фото: Скриншот

К кампании присоединился и пророссийский блогер Анатолий Шарий, который напомнил об опыте предыдущих революций в Украине.

"Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения — как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок вооружения от ЕС. Украина имеет историю массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпированные и авторитарные режимы", — пишет он.

Фото: Скриншот

Пропагандистские медиа также активно подхватили эту тему. Издание Russia News опубликовало материал с заголовком "Новый Майдан: протесты в Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве". А ресурс Царьград заявил: "Началось: в Украине готовят новый Майдан. Киев вспыхнул, и уже не от российских ракет. Зеленского приговорили".

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Напомним, протесты в Украине вспыхнули после подписания президентом Владимиром Зеленским закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Ранее Фокус писал, что в парламенте уже зарегистрировали альтернативный законопроект №13531 — "о восстановлении институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".