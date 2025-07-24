Независимость для НАБУ и САП: Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта

24 июля президент Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект, который, по его словам, предусматривает укрепление системы правопорядка и независимости антикоррупционных органов. Документ уже согласован и вскоре его должны рассмотреть в Верховной Раде.

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Как говорится в заметке на официальном телеграмм-канале главы государства, текст законопроекта уже согласован, и в нем предусмотрены "реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП".

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансированный", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что документ должны внести в Верховную Раду уже сегодня.

Новый законопроект: нардепы хотят отменить ликвидацию НАБУ и САП

В то же время, как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, в парламенте уже зарегистрировали альтернативный законопроект №13531 — "о восстановлении институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".

"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", — написал депутат.

По данным сайта Верховной Рады, документ передан на рассмотрение руководству. Инициаторами выступили 51 народный депутат, в частности Инна Совсун, Ярослав Железняк, Анастасия Радина, Владимир Цабаль, Галина Васильченко, Максим Хлапук и другие.

Что известно о скандальном законопроекте №12414

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, положения которого ограничивают полномочия НАБУ и САП. В результате в нескольких городах Украины начались массовые акции протеста.

После этого народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун инициировала альтернативный законопроект, который, по ее словам, был подготовлен буквально за одну ночь. Новый документ предусматривает возвращение институциональной независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Стоит отметить, что 23 июля Владимир Зеленский анонсировал еще один законопроект, который, по его словам, должен усилить независимость антикоррупционных органов. В то же время народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что несмотря на запланированные четырехнедельные каникулы, Верховная Рада все же будет собираться для рассмотрения нового антикоррупционного законопроекта.