Незалежність для НАБУ та САП: Володимир Зеленський погодив текст нового законопроєкту

24 липня президент України Володимир Зеленський підтримав законопроєкт, який, за його словами, передбачає зміцнення системи правопорядку та незалежності антикорупційних органів. Документ уже погоджено і незабаром його мають розглянути у Верховній Раді.

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Як йдеться в дописі на офіційному телеграм-каналі глави держави, текст законопроєкту вже погоджено, і в ньому передбачено "реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП".

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що документ мають внести до Верховної Ради вже сьогодні.

Новий законопроєкт: нардепи хочуть скасувати ліквідацію НАБУ і САП

Водночас як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, у парламенті вже зареєстрували альтернативний законопроєкт №13531 — "щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".

"Наш законопроєкт 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований", — написав депутат.

За даними сайту Верховної Ради, документ передано на розгляд керівництву. Ініціаторами виступили 51 народний депутат, зокрема Інна Совсун, Ярослав Железняк, Анастасія Радіна, Володимир Цабаль, Галина Васильченко, Максим Хлапук та інші.

Що відомо про скандальний законопроєкт №12414

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, положення якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Унаслідок цього у кількох містах України розпочалися масові акції протесту.

Після цього народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун ініціювала альтернативний законопроєкт, який, за її словами, був підготовлений буквально за одну ніч. Новий документ передбачає повернення інституційної незалежності Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Варто зазначити, що 23 липня Володимир Зеленський анонсував ще один законопроєкт, який, за його словами, має посилити незалежність антикорупційних органів. Водночас народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що попри заплановані чотиритижневі канікули, Верховна Рада все ж збиратиметься для розгляду нового антикорупційного законопроєкту.