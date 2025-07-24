Кремль хоче нового Майдану: російські пропагандисти закликають українців до повстання, — ЗМІ

Кремлівські пропагандисти почали використовувати хвилю протестів в Україні для власної вигоди. У своїх телеграм-каналах вони схвально відгукуються про мітинги проти скандального антикорупційного закону, закликають до повалення української влади та зупинення підтримки України з боку США.

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Зокрема, журналісти видання ТСН проаналізували публікації російських пропагандистів і з’ясували, що ті свідомо маніпулюють ситуацією, створюючи ілюзію масштабного повстання в Україні. Пропагандисти транслюють наративи про «диктатуру Зеленського», повторюють меседжі американських радикальних політиків і намагаються розпалити недовіру до українського керівництва.

Так, пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму телеграм-каналі опублікувала пост із закликом до повалення президента України, використовуючи заяву американської конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін: "У Києві спалахнули масштабні протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та покласти край війні. Молодець український народ! Виженіть його з кабінету! І Америка має ПРИПИНИТИ фінансування та відправлення озброєння!".

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Інший пропагандист, Володимир Соловйов, також активно коментує протести. Він регулярно публікує дописи про мітинги та стверджує, що українці готові виходити на вулиці у багатьох містах країни: "Українці мають намір продовжувати "протести" — у соцмережах публікуються нові заклики вийти цього вечора на вулиці в Києві, Харкові, Одесі, Чернівцях, Львові, Вінниці, Миколаєві, Полтаві та Чернігові".

Соловйов пов’язує протести із законом, який "урізає повноваження" антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП, і подає це як повстання проти "корумпованого режиму".

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До кампанії приєднався і проросійський блогер Анатолій Шарій, який нагадав про досвід попередніх революцій в Україні.

"Мітинги відбуваються всупереч забороні масових зібрань в умовах воєнного стану – якраз тоді, коли Київ домагається продовження допомоги та постачань озброєння від ЄС. Україна має історію масових демонстрацій, які вже переростали в успішні революції, змітаючи корумповані та авторитарні режими", - пише він.

Фото: Скриншот

Пропагандистські медіа також активно підхопили цю тему. Видання Russia News опублікувало матеріал із заголовком "Новий Майдан: протести в Україні розпалюються ще більше, тисячі людей вийшли на мітинг у Києві". А ресурс Царьград заявив: "Почалось: в Україні готують новий Майдан. Київ спалахнув, і вже не від російських ракет. Зеленського приговорили".

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Нагадаємо, протести в Україні спалахнули після підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Раніше Фокус писав, що у парламенті вже зареєстрували альтернативний законопроєкт №13531 — "щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення".