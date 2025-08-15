Украинская жатва с улыбками и танцами набирает миллионы просмотров в TikTok (видео)

Молодой аграрий ведет блог, в котором показывает тяжелую работу на полях, заряжая украинцев позитивом. В комментариях его благодарят военные летчики и коллеги.

Пользователь с ником nazariy.sliposchon имеет 60,7 тысячи подписчиков в TikTok, но некоторые его видео набирают значительно больше просмотров. В частности, одними из самых популярных роликов на сотни и даже миллионы просмотров являются те, что сняты в украинских просторных полях.

"Назарий, 22 года. Работаю в агро", — описал сам себя в профиле молодой блогер.

Его видео из серии "Жатва 2025" набрали от 74 тысяч до четырех миллионов просмотров. Самое популярное из них — с пятого дня, его догоняет по просмотрам видео о третьем дне под легендарную песню Русланы с Евровидения (2,5 миллиона просмотров). В своих роликах Назарий показывает тяжелую работу под украинскую музыку, передавая атмосферу и показывая живописные пейзажи. Кадры быстро сменяют друг друга, не давая пользователям заскучать.

Комментарии в основном положительные, аграриев благодарят за работу и настроение. Например, под видео о седьмом дне работ пишут:

"Военные летчики благодарят Вас за Ваш труд, за Вашу веру.... вместе с Вами к Победе";

"Назарий, вы такая зажигалка, вот такие видео должны быть популярны, браво и большая благодарность за вашу тяжелую работу";

"Спасибо всем, кто снимается. Спасибо за то, что прославляете украинских земледельцев. А то все те, которые тяжело делают, никогда не показывали, какой это тяжелый заработок";

"Ребята, спасибо за позитив и ваш труд. Я когда-то в жатву тоже работала на тракторе, ребята комбайн тоже поручали. Было трудно, но на позитиве".

В прошлом году Назарий также демонстрировал работу в соцсетях, но с другого аккаунта. В видео можно было увидеть сбор кукурузы, сбор подсолнечника, жатву и вообще рабочие будни. Один из роликов серии "Жатва 2024" набрал миллион просмотров и более 84 тысяч лайков.

