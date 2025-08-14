Падение метеорита в Украине: очевидцы видели явление в разных областях (видео)

Вечером 13 августа в разных регионах Украины местные жители заметили падение метеорита. По сообщениям в соцсетях, его вспышку на небе видели в Киевской области, в Ровно и Луцке.

В частности, на видео, которое распространяется в местных пабликах, видно, как что-то яркое мгновенно промелькнуло в небе. В комментариях люди также отмечают, что видели падение метеорита на Волыни, Тернопольщине и Житомирщине.

Заметим, что по информации из открытых источников, это явление, вероятно, относится к Персеидам — одному из самых мощных метеорных потоков. Он активен ежегодно с 23 июля по 22 августа, с пиком 12-13 августа. Метеоры образуются обломками кометы Свифта — Таттла, которые попадают в атмосферу Земли и вспыхивают, как звезды.

В общем, персеиды видны из любого места планеты, ярче всего — в северном полушарии, а наблюдать их можно без поиска созвездия Персея. Интересно, что большинство метеоров — это крошечные частицы пыли и льда, которые при входе в атмосферу движутся очень быстро, создавая яркие линии или огненные шары. Комета Свифта — Таттла приближается к Земле лишь раз в 133 года, в следующий раз это произойдет в 2126 году.

Также недавно ученые выяснили, что древний метеорит, который упал на Шотландию, сделал это около 990 млн лет назад — на 200 млн лет позже, чем считалось ранее. Сначала думали, что падение произошло 1,2 млрд лет назад и образовало слой горных пород на северо-западе Шотландии. В частности, метеорит упал в докембрийский период, когда жизнь на Земле начала эволюционировать и диверсифицироваться.

Ранее Фокус сообщал, что метеорит, который упал в Финляндии, в последний раз удалось найти только в 1971 году, потому что он попал в сарай местного жителя. Теперь ученые надеются на лучший результат.