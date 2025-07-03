Слышали громкий хлопок: в Финляндии ищут, где упал яркий метеорит (видео)

Последний раз метеорит, упавший в Финляндии, удалось найти только в 1971 году, потому что он попал в сарай местного жителя. Сейчас ученые надеются, что им повезет больше.

Related video

Астрономическое общество Ursa в Финляндии начинает поиски метеорита, падение которого видели 1 июля. Исследователь болидов Ярмо Моиланен считает, что метеор, увиденный и услышанный во вторник вечером также на Аландских островах, был редким событием и вполне вероятно найти место его приземления, пишет Yle.

В Финляндии упал метеорит

"Очень вероятно, что что-то упало вниз. Когда оно вошло в атмосферу, оно могло весить килограммы, а то, что упало, могло весить десятки граммов", — уверен ученый.

Моиланен говорит, что сейчас делаются попытки определить место падения метеорита на основе фото- и видеоматериалов, полученных от людей. В лучшем случае место падения можно определить с точностью до сотен метров.

Световое явление, наблюдаемое в небе, называется метеором. Куски, которые падают на Землю, называются метеоритами. По словам Моиланена, в Финляндии это происходит раз в пару лет. Еще реже можно найти свежеупавший метеорит.

Метеорит в Финляндии

"Не так много из них были найдены. Последним упавшим метеоритом был Хавере, упавший в архипелаге Турку в 1971 году", — вспоминает ученый.

Метеорит Хаверё весом в полтора килограмма провалился через крышу мебельного сарая Тора-Эрика Андерссона в Науво и попал в ящик для невода.

Метеорит, который сейчас ищут, упал со звуковыми эффектами, которые свидетели описали как "хлопок".

Например, семья, сидевшая на палубе парусника в Зеглинге, Аландские острова, сравнила звук с тем, который слышно, когда истребитель преодолевает звуковой барьер.

Для исследователей метеоритов этот взрыв говорит о многом.

"Когда от огненного шара слышен сверхзвуковой удар, это значит, что он достиг высоты менее 60 километров в атмосфере. В этом случае волна давления достигает земли", — объясняет Ярмо Моиланен.

Размеры метеорита также остаются загадкой, но ученые рассчитывают на большой кусок, который можно будет исследовать. К тому же свидетели говорят, что метеорит находился в небе необычно долго — около семи секунд, что также говорит о его солидном размере.

Напомним, в конце июня в США в нескольких штатах видели, как с неба упал таинственный огненный шар.

А ранее Фокус писал о том, что древний метеорит упал на Шотландию на 200 миллионов лет позже, чем считалось и этот удар мог дать начало жизни, которую мы знаем.