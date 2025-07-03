Чули гучний хлопок: у Фінляндії шукають, де впав яскравий метеорит (відео)

Востаннє метеорит, що впав у Фінляндії, вдалося знайти лише 1971 року, бо він потрапив у сарай місцевого жителя. Зараз науковці сподіваються, що їм пощастить більше.

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Астрономічне товариство Ursa у Фінляндії починає пошуки метеорита, падіння якого бачили 1 липня. Дослідник болідів Ярмо Моіланен вважає, що метеор, який побачили і почули у вівторок ввечері також на Аландських островах, був рідкісною подією і цілком імовірно знайти місце його приземлення, пише Yle.

У Фінляндії впав метеорит

"Дуже ймовірно, що щось упало вниз. Коли воно увійшло в атмосферу, воно могло важити кілограми, а те, що впало, могло важити десятки грамів", — упевнений учений.

Моіланен каже, що зараз робляться спроби визначити місце падіння метеорита на основі фото- і відеоматеріалів, отриманих від людей. У кращому разі місце падіння можна визначити з точністю до сотень метрів.

Світлове явище, що спостерігається в небі, називається метеором. Шматки, які падають на Землю, називаються метеоритами. За словами Моіланена, у Фінляндії це відбувається раз на кілька років. Ще рідше можна знайти свіжовпалий метеорит.

Метеорит у Фінляндії

"Не так багато з них було знайдено. Останнім метеоритом, що впав, був Хавере, що впав в архіпелазі Турку 1971 року", — згадує вчений.

Метеорит Гаверьо вагою в півтора кілограма провалився через дах меблевого сараю Тора-Еріка Андерссона в Науво і потрапив у ящик для невода.

Метеорит, який зараз шукають, упав зі звуковими ефектами, які свідки описали як "хлопок".

Наприклад, сім'я, яка сиділа на палубі вітрильника в Зеглінгу, Аландські острови, порівняла звук із тим, який чути, коли винищувач долає звуковий бар'єр.

Для дослідників метеоритів цей вибух говорить багато про що.

"Коли від вогняної кулі чути надзвуковий удар, це означає, що вона досягла висоти менше ніж 60 кілометрів в атмосфері. У цьому випадку хвиля тиску досягає землі", — пояснює Ярмо Моіланен.

Розміри метеорита також залишаються загадкою, але вчені розраховують на великий шматок, який можна буде дослідити. До того ж свідки кажуть, що метеорит перебував у небі незвично довго — близько семи секунд, що також свідчить про його солідний розмір.

Нагадаємо, наприкінці червня у США в кількох штатах бачили, як із неба впала таємнича вогняна куля.

А раніше Фокус писав про те, що стародавній метеорит упав на Шотландію на 200 мільйонів років пізніше, ніж вважали, і цей удар міг дати початок життю, яке ми знаємо.