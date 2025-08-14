Падіння метеорита в Україні: очевидці бачили явище у різних областях (відео)

Ввечері 13 серпня у різних регіонах України місцеві жителі помітили падіння метеорита. За повідомленнями в соцмережах, його спалах на небі бачили на Київщині, у Рівному та Луцьку.

Зокрема, на відео, яке шириться у місцевих пабліках, видно, як щось яскраве миттєво промайнуло в небі. У коментарях люди також зазначають, що бачили падіння метеорита на Волині, Тернопільщині та Житомирщині.

Зауважимо, що за інформацією з відкритих джерел, це явище, ймовірно, належить до Персеїдів — одного з найпотужніших метеорних потоків. Він активний щороку з 23 липня до 22 серпня, з піком 12—13 серпня. Метеори утворюються уламками комети Свіфта — Таттла, які потрапляють в атмосферу Землі й спалахують, наче зорі.

Загалом, персеїди видно з будь-якого місця планети, найяскравіше — у північній півкулі, а спостерігати їх можна без пошуку сузір’я Персея. Цікаво, що більшість метеорів — це крихітні частинки пилу й льоду, що при вході в атмосферу рухаються дуже швидко, створюючи яскраві лінії або вогняні кулі. Комета Свіфта — Таттла наближається до Землі лише раз на 133 роки, наступного разу це станеться у 2126 році.

Також нещодавно вчені з’ясували, що стародавній метеорит, який впав на Шотландію, зробив це близько 990 млн років тому — на 200 млн років пізніше, ніж вважалося раніше. Спершу думали, що падіння сталося 1,2 млрд років тому та утворило шар гірських порід на північному заході Шотландії. Зокрема, метеорит впав у докембрійський період, коли життя на Землі почало еволюціонувати та диверсифікуватися.

Раніше Фокус повідомляв, що метеорит, який впав у Фінляндії, востаннє вдалося знайти лише у 1971 році, бо він потрапив у сарай місцевого жителя. Тепер науковці сподіваються на кращий результат.