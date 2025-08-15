Харьковщина сокращает комендантский час: когда начнут действовать изменения и что известно о праздниках

С 17 августа в большинстве громад Харьковской области комендантский час будет начинаться в полночь. В то же время в регионе готовятся к празднованию Дня Независимости и Дня города в условиях усиленной безопасности.

В Харьковской области с 17 августа меняется продолжительность комендантского часа — теперь он будет действовать с 00:00 до 05:00. Решение приняли на заседании Совета обороны региона под председательством начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Ограничения не касаются тех общин, где из-за ситуации с безопасностью уже введен усиленный комендантский час.

По словам Синегубова, вопрос сокращения времени ограничений неоднократно обсуждался с представителями бизнеса и ритейла на платформе "Диалог власти и бизнеса". Его поддержали Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Министерство экономики.

"Мы изучили опыт соседних прифронтовых регионов, где комендантский час действует с 00:00 до 05:00. Такой формат позволит предпринимателям продлить рабочее время, что положительно скажется на экономике области", — отметил председатель ХОВА.

Отдельное внимание на заседании уделили вопросам безопасности во время государственных праздников — 23 августа Дня Государственного флага, 24 августа Дня Независимости Украины и Дня города-героя Харькова.

"В эти дни, как и раньше, правоохранители будут работать в усиленном режиме", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Петр Токарь.

