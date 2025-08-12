ВС РФ планируют совершить операцию "под чужим флагом" и нанести ракетно-дроновый удар по густонаселенному району Чугуева. Ответственность за теракт Минобороны России традиционно возложило на Силы обороны.

Российская сторона обвиняет Украину в "подготовке теракта" для срыва встречи 15 августа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Министерство обороны России утверждает, что получило эту информацию "по нескольким каналам".

Для этой цели в город Чугуев Харьковской области 11 августа "автотранспорт СБУ привез группу журналистов иностранных СМИ для подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".

Перед саммитом в пятницу якобы спланирован удар БПЛА и ракетами по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице. Последствия атаки должны сразу зафиксировать завезенные западные журналисты.

Цель теракта, по версии Минобороны заключается в последующем возложении ответственности за нанесение удара и жертвы среди гражданских на российскую армию.

Такое положение создаст негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия. Минобороны анонсирует провокации и в других украинских городах.

Украинское военное командование не комментировало утверждения Минобороны России.

Напомним, в конце июля войска РФ нанесли удар по селу Новоплатоновка Изюмского района. В результате были убиты пять человек.

СБУ ранее смогла предотвратить теракт в центре Киева. Контрразведчики задержали женщину, которая хотела заложить самодельную взрывчатку в кафе в центре города.