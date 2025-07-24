Думала, что работает на СБУ: женщина пыталась взорвать кафе в центре Киева (фото)

В центре Киева удалось предотвратить масштабную трагедию, которая могла унести десятки жизней. СБУ обезвредила подготовленный теракт, который планировали реализовать в часы пик.

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Служба безопасности Украины предупредила попытку теракта в центре Киева, который планировали осуществить 23 июля в вечернее время. Контрразведка СБУ задержала женщину, которая пыталась заложить самодельные взрывные устройства в кафе в центральной части столицы, сообщила пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, фигурантка должна была оставить два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв должен был произойти во время наибольшего скопления людей, чтобы вызвать максимальные жертвы среди мирного населения.

Женщину задержали "на горячем" — в момент, когда она зашла в заведение со взрывчаткой, скрытой в сумке. Следствие установило, что она — жительница Киева, которую российские спецслужбы завербовали для совершения теракта под видом выполнения задания украинской спецслужбы.

Самодельная взрывчатка Фото: СБУ

Оккупанты предоставили ей точные координаты места, где должна была быть оставлена взрывчатка. Также выяснено, что она получала инструкции непосредственно от российского куратора, с которым поддерживала связь через телефон, изъятый при задержании.

Сейчас устанавливаются каналы получения СВП, а также квалификация действий подозреваемой согласно действующему законодательству.

СБУ в очередной раз напоминает: ее сотрудники не вербуют людей по телефону, не поручают противоправных действий и не ставят задач сомнительного характера. Все действия Службы безопасности происходят исключительно в рамках закона.

Напомним, 22 июля стало известно, что в Кременчуге задержали 14-летнюю агентку спецслужб РФ. По инструкции оккупантов она изготовила самодельное взрывное устройство, которое затем спрятала в квартире, указанной куратором. После этого российские спецслужбы планировали заманить к месту спланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.

Фокус также писал, что на Днепропетровщине сотрудники СБУ обнаружили подростка из числа вынужденно перемещенных лиц из Луганской области, который "заминировал" школу по наводке российских кураторов.